Неутомимые Сынаялги требуют у государства 124 миллиона евро компенсации

Олег Сынаялг пишет в своем обращении к министру юстиции Райво Аэгу и министру финансов Мартину Хельме, что в связи с остановкой строительства на два с половиной года ветропарк не может выполнить договорные обязательства перед партнерами, причем связанные с этим убытки достигают 123,7 миллиона евро.

При этом расчет убытков, представленный министерствам, не содержит недополученный доход от оперирования ветропарком, а включает лишь непосредственные расходы, платы государству за право застройки и требования, содержащиеся в договорах между Eleon AS и международными корпорациями, поставляющими компоненты для ветряков.

В случае достижения компромисса Aidu Tuulepark OÜ готово существенно уменьшить требуемую сумму, однако не планирует полностью отказываться от компенсации.

Сынаялг предлагает в обращении компромиссное решение, согласно которому необходимо изыскать возможность продолжения строительства ветропарка Айду, кроме того, Министерство экономики и коммуникаций могло бы удовлетворить ходатайство принадлежащего братьям Сынаялгам Eleon AS о праве на застройку ветропарка Тоотси.

Таким образом Eleon смог бы увеличить объемы поставок в два с лишним раза, и предприятие смогло бы сменить штрафы и неустойки от крупных международных компаний на увеличение договорных объемов. «Вышеприведенное дало бы возможность для возобновления остановленных на два с половиной года договоров поставки, что, в свою очередь, может дать пространство для переговоров, чтобы существенно уменьшить требования компенсации», - отметил Сынаялг.

Суд остановил возведение ветрогенераторов Aidu Tuulepark OÜ 3 мая 2017 года, когда принял в производство протест ида-вируского уездного старейшины для отмены разрешений на строительство, выданных предприятию весной 2015 года.