Вт, 24.09.2019
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Глава Eesti Raudtee получил высокий пост на европейском уровне

Erik Laidvee FOTO: Liis Treimann

ФОТО: Liis Treimann

Председатель правления эстонского железнодорожного предприятия Eesti Raudtee Эрик Лайдвеэ был избран вице-президентом руководящего комитета Сообщества европейских железных дорог и инфраструктурных компаний (CER), пишет Postimees.

За тридцатилетнюю историю CER это первый раз, когда представитель Эстонской железной дороги избирается в руководство ведущей железнодорожной ассоциации Европы.

"Это большая честь, что в последующие годы я в роли вице-президента CER смогу внести вклад в развитие железнодорожного сектора в Европе, и, конечно, этот пост создает лучшие возможности для сотрудничества с другими железнодорожными предприятиями", - сказал Лайдвеэ.

В руководящий комитет ассоциации входят 15 членов, избираемых на двухлетний срок. Председателем CER останется глава шведского железнодорожного предприятия Кристер Фритцсон.

CER объединяет почти 70 железнодорожных и инфраструктурных компаний из стран Евросоюза и кандидатов в ЕС, а также Норвегии и Швейцарии.

Цель объединения cостоит в представлении интересов своих членов в формировании европейской  политики в области окружающей среды и других сферах.

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