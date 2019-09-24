Глава Eesti Raudtee получил высокий пост на европейском уровне

За тридцатилетнюю историю CER это первый раз, когда представитель Эстонской железной дороги избирается в руководство ведущей железнодорожной ассоциации Европы.

"Это большая честь, что в последующие годы я в роли вице-президента CER смогу внести вклад в развитие железнодорожного сектора в Европе, и, конечно, этот пост создает лучшие возможности для сотрудничества с другими железнодорожными предприятиями", - сказал Лайдвеэ.

В руководящий комитет ассоциации входят 15 членов, избираемых на двухлетний срок. Председателем CER останется глава шведского железнодорожного предприятия Кристер Фритцсон.

CER объединяет почти 70 железнодорожных и инфраструктурных компаний из стран Евросоюза и кандидатов в ЕС, а также Норвегии и Швейцарии.