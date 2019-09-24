Против BMW и Bosch подали новый иск в рамках дизельного скандала

Данное устройство имеет программу, которая может занижать данные о выбросах либо полностью отключать контроль над уровнем выхлопных газов, пишет DW.com. Иск касается десятков тысяч SUV X5 и моделей, на которых установлены двигатели 335d, проданных в 2009-2013 годах. По мнению истцов, выхлопы вредных газов на данных автомобилях BMW в 27 раз превышают допустимые в США нормы.

Bosch производил манипулированное программное обеспечение

Иск направлен также против немецкой компании Bosch, являющейся поставщиком комплектующих для автомобилестроителя BMW. Bosch производила программное обеспечение и являлась активным и знающим участником махинаций, отмечается в документе.

В июле председательствующий судья Кевин Макналти отклонил иск, поданный в марте 2018 года юридической конторой Hagens Berman против концернов Volkswagen, Fiat Chrysler, General Motors, Daimler и Ford. При этом суд предоставил истцам возможность изменить иск. По словам адвоката Стива Бермана, за прошедшие месяцы были проведены обширные тесты по показателям выхлопов дизельных двигателей.

Дизельный скандал

В результате инициированных властями Соединенных Штатов в сентябре 2015 года расследований VW вынужден был признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.