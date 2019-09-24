Восемь подводных камней договора найма

Что необходимо иметь в виду, прежде чем заключить договор найма, и на что стоит обратить внимание прежде всего, советует руководитель Денежно-информационного центра Swedbank Кати Воометс.

1. Коммунальные платежи и связанные с этим расходы

Обычно к цене аренды, указанной в объявлении, добавляется плата за воду, электричество, отопление и другие коммунальные услуги. Прежде чем заключать договор, стоит попросить своего арендодателя предоставить счета от квартирного товарищества и поставщиков коммунальных услуг, выставленные и летом, и зимой. Во многих многоквартирных домах в счета включаются и выплаты в ремонтный фонд, которые, по закону, должны оплачиваться собственником квартиры, а не нанимателем. Однако, чтобы избежать путаницы, рекомендуется обсудить с собственником все возможные дополнительные расходы и включить их в договор.

2. Депозит

Как правило, при заключении договора найма выплачиваются плата за один месяц, а также и депозит. По закону, наймодатель может попросить внести залог в размере до трехмесячной платы за наем. Например, если арендная плата за квартиру составляет 250 евро, то может потребоваться депозит в размере 750 евро. Если квартира снимается через маклера, то к этому добавляется и посредническая плата. Поэтому помимо порталов недвижимости, стоит поискать жилье в группах Facebook, где квартиры сдаются напрямую от хозяина.

3. Условия договора

Наем жилья регулируется Обязательственно-правовым законом. Прежде чем заключать договор, подумайте, какой договор - срочный или бессрочный и на каких условиях вы бы хотели заключить. Нанимателю может быть более выгодно заключить срочный договор, согласно которому арендодатель не может повышать арендную плату, а также затрудняется одностороннее расторжение договора. В любом случае договор должен быть внимательно прочитан, а любые неясные вопросы должны быть обсуждены с владельцем.

При получении ключей от квартиры следует заключить акт приема-передачи с указанием состояния квартиры и перечня имеющихся в ней предметов мебели и обстановки. Хорошо, если к акту приложены фотографии. Кроме того, в акте должны быть отмечены показания различных счетчиков: электричество, вода, газ.

4. Посредническая плата

Хотя по Обязательственно-правовому закону посредническую плату должен оплачивать заказчик, или собственник недвижимости, на практике услуги маклера оплачивает наниматель. Поскольку это также разрешено законом, необходимо уточнить, на чьи плечи ляжет эта выплата. Обычно маклерская плата равна месячной аренде.

5. Собственник квартиры

Обезопасьте себя от мошенников: прежде, чем вносить депозит, стоит проверить, кто является собственником квартиры и его ли имя стоит в договоре найма, который вам предстоит подписать. Для этого сделайте запрос в электронную Крепостную книгу, где вы за одно евро можете узнать, кто является собственником недвижимости.

6. Страхование жилья

Выясните у собственника, имеется ли на съемную квартиру действующий полис страхования жилья и от каких проблем он страхует. Если нет, заключите его сами, и вы будете защищены, если случайно повредили мебель или в квартире случилась какая-то другая поломка.

7. Соседи и правила общежития

Также важно взглянуть на будущих соседей и выяснить, какие правила и традиции существуют в доме. Например, в некоторых многоквартирных домах согласованы графики уборки мест общего пользования или организации парковки.

8. Альтернативные варианты