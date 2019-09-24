Фото: выставленное на продажу легендарное здание через неделю подорожает

Итак, в Ляэнемаа продается легендарный бар Amanda. Реновированное в 2005-м году здание бывшего магазина и сейчас привлекает внимание своим необычным видом. Рядом с домом находится смотровая вышка, на первом этаже которой можно вести торговую деятельность.

ФОТО: KV.EE

Большую часть дома занимает помещение кафе, но имеется и жилая часть - двухкомнатная квартира с печным отоплением, душевой и туалетом. Все необходимое для работы кафе-бара останется в доме, включая кухонную технику.

ФОТО: KV.EE

Здание расположено на участке земли площадью 1,6 гектара, поэтому при желании новый собственник сможет заняться сельским хозяйством, например, животноводством. Собственника устроит также обмен на двухкомнатную квартиру в Таллинне, предпочтительно в Ласнамяэ или Мустамяэ.

Важно: в объявлении сказано, что имеющаяся на сегодняшний день цена действительна лишь до 30 сентября, а потом объект станет на 25 000 евро дороже!