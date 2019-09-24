СМИ: США не выдали российской делегации визы для поездки на Генассамблею ООН

Десять членов российской делегации не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН. Об этом во вторник, 24 сентября, со ссылкой на МИД России сообщает Интерфакс.
Среди не получивших визы США членов делегации РФ, планировавших поехать на Генассамблею ООН, - семь сотрудников МИД РФ, включая главу генсекретариата министерства Сергея Бутина, эта ситуация будет обсуждаться с генсеком ООН, сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Семь сотрудников МИДа и еще трое, включая меня", - сказал Косачев "Интерфаксу", отвечая на вопрос, кто конкретно из делегации не получил визы.
Он добавил, что речь идет, в частности, о главе генерального секретариата МИД РФ Сергее Бутине и председателе комитета Госдумы по международным делам Леониде Слуцком.
По его словам, эта ситуация будет обсуждаться обязательно российской стороной с генсеком ООН.
Ранее во вторник Косачев сообщил "Интерфаксу", что десять членов делегации РФ, в том числе он сам, не получили американские визы для участия в Генассамблее ООН, они не летят в США. "В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74 сессии ГА ООН", - сказал Косачев.
"Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - подчеркнул он.
Косачев находится под санкциями США с апреля 2018 года.
В МИД РФ сообщили, что отказ США выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет главной темой переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео "на полях" этого мероприятия. "Это возмутительный пример неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке", - отметила она.
В российском внешнеполитическом ведомстве считают несостоятельными ссылки США на технические причины отказа в визе. "Американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов. Это не так", - сказала журналистам Захарова.
По ее словам, документы подавали в те сроки, которые были указаны самими американскими дипломатами. "Документы, которые сдавали для оформления раньше, за пару месяцев до вылета, были возвращены с формулировкой "рано сдали". Что-то у ребят сломалось капитально", - заявила Захарова.
Со своей стороны председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий рассчитывает на разрешение проблемы с невыдачей американских виз членам российской делегации. "Я думаю, что визу обязательно выдадут", - сказал Слуцкий журналистам во вторник.
"Как можно членам официальной делегации, утвержденной президентом, неважно России или другой страны, не выдать визу в главную международную организацию?" - сказал парламентарий.
Он полагает, что ситуация с невыдачей виз членам российской делегации является заминкой, возможно, провокационной, зная наших стратегических друзей. "Я предлагаю на этом не зацикливаться раньше времени", - сказал Слуцкий.
Он сообщил, что свои ооновские встречи передвинул на сутки и отметил, что насчет всей этой ситуации с визами помощники сообщили ему всего полчаса назад. Отказ в выдаче виз членам российской делегации похож на элемент "визовой войны" между РФ и США.
Так, в конце августа этого года три американских законодателя заявили, что рассчитывали отправиться в РФ в составе двухпартийной делегации Конгресса США. По словам сенаторов Рона Джонсона (республиканец, от штата Висконсин) и Криса Мерфи (демократ, от штата Коннектикут), им было отказано в получении въездных виз. Российская сторона отметила, что Джонсон и Мерфи не обращались за визами, подтвердив, что оба законодателя находятся в ответном "стоп-листе".
Разрешение на въезд в РФ получил американский сенатор-республиканец Ли (от штата Юта). В ходе визита в начале сентября он, в частности, встретился с Косачевым.
Отказ в выдаче американских виз членам делегации РФ на ГА ООН станет центральной темой встречи Лаврова и Помпео в Нью-Йорке
Отказ США выдать визы членам российской делегации для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке станет главной темой переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео "на полях" этого мероприятия, сообщили во вторник в МИД России.
"Это возмутительный пример неуважения США членов ООН, а также невыполнения своих обязательств в качестве страны, принимающей у себя всемирную организацию", - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Очередной акт пренебрежения правами суверенных государств и международных организаций и неспособность хоть как-то прилично выполнять собственные международно-правовые обязательства станет центральной темой разговора Лаврова с Помпео в Нью-Йорке", - отметила она.