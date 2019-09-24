Уличенные в переливании крови австрийцы оказались под угрозой тюрьмы

По информации Kroner Zeitung, прокуратура австрийского Инсбрука выдвинула обвинения против спортсменов. Следствие считает, что они применяли кровяной допинг и гормон роста. Денифлю грозит от года до 10 лет тюрьмы, Хауке — от полугода до пяти лет. Решения еще не вступили в силу.

Денифль признался в использовании кровяного допинга в марте этого года. Хауке был обвинен во время чемпионата мира по лыжным видам спорта в Зеефельде в феврале этого года. Его поймали в момент, когда он переливал себе кровь. Оба спортсмена рассказали, что сотрудничали с немецким врачом Марком Шмидтом. Медика называют главой международной допинговой сети.