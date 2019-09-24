Вт, 24.09.2019
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Рийгикогу не поддержал предложенный Мартом Лааром новый состав совета центробанка

Март Лаар

ФОТО: Liis Treimann

Рийгикогу большинством голосов во вторник не поддержал кандидатуры в новый состав совета Банка Эстонии, предложенные председателем совета Мартом Лааром.

Март Лаар предложил включить в состав совета Энна Ээсмаа, Ивари Падара, Яануса Тамкиви, Кайе Керем, Энна Листра, Рейна Минка и Урмаса Варблане.

В ходе тайного голосования за список проголосовали 18 и против — 74 члена Рийгикогу. Для принятия документа было необходимо большинство голосов.

Полномочия членов предыдущего состава совета центробанка истекли еще в феврале этого года. Лаар заявил, что его задача как председателя совета Банка Эстонии в том, чтобы избежать политического давления, по этой причине он не стал выдвигать кандидатуры новых членов в период выборов. Он предоставил совету банка возможность продолжить работу сверх срока и утвердить в должности нового президента Банка Эстонии - и его заместителей.

Партии выразили недовольство представленными кандидатами, поскольку их кандидатуры Март Лаар не согласовал с партиями.

Лидер реформистов Кая Каллас сказала, что ее партия предложение Марта Лаара поддержать не может, поскольку с партией на тему нового состава совета никто не говорил. Решение о новых кандидатурах, по ее оценке, политически неуравновешенно, для его принятия необходимо привлечь больше экспертов. В качестве представителя Партии реформ Лаар предложил включить в совет Яануса Тамкиви, но сама Партия реформ считает лучшей кандидатурой Андреса Суття.

По предложенному Мартом Лааром проекту парламент провел, как определено порядком работы Рийгикогу, только одно чтение.

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