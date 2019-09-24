Закрытый проход сделает путь пешеходов на 1,5 км длиннее

Когда весной устанавливали ограждение, руководитель по связям с общественностью Eesti Raudtee Моника Лиллес говорила, что предприятие понимает, что люди привыкли ходить напрямую между центром Järve и Ярвексой больницей, но для безопасного пересечения железнодорожных путей там необходимо построить железнодорожный переход.

«Мы вместе с местным самоуправлением ищем подходящее решение, чтобы обеспечить там проход для людей. Мы понимаем, что это важное для людей место, где они хотят пройти», - сказала Лиллес Postimees весной.

Увы, районные управы остались при решении проблемы пассивными и проход в ограждении в этом месяце был закрыт. «Мы встречались и разговаривали с районными управами, но, к сожалению, зашли в тупик. Они ответили нам, что в этом году и вообще в ближайшие годы дорожки для легкого транспорта и пешеходов там не планируется. Мы обсудили это и с управой Кристийне, и с управой Нымме. Они сказали, что владелец центра Järve там что-то планирует, и это было все», - сказал руководитель по безопасности Eesti Raudtee Таави Вийсалу.

Он добавил, что Eesti Raudtee не будет строить переход в месте, где нет ни одной дороги, которая вела бы людей к этому переходу. Поскольку местное самоуправление не выразило желания что-либо предпринимать, проход и был закрыт.

«Если кто-то при пересечении железной дороги попадет здесь под поезд, все будут обвиняюще смотреть на Eesti Raudtee. Что вы направили человека сюда, где нет официального перехода. Так что мы вынуждены его закрыть», - добавил Вийсалу.

С одной стороны железной дороги кто-то уже вырезал дыру в ограждении, но Eesti Raudtee рассчитывает, что поначалу люди будут разгневаны и станут ломать ограду, а затем начнут пользоваться официальными переходами