Мастер маникюра придумала хитрый способ совершать квартирные кражи

Женщина работала маникюршей, принимая клиенток на дому. Она незаметно снимала дубликаты с ключей от квартир потерпевших, что позволило ей беспрепятственно проникать в их жилые помещения.

Как выяснило следствие, обвиняемая 1983 года рождения была ранее судима за совершение тяжких имущественных преступлений. У себя дома она работала нелегально, без заключения каких-либо договоров. Воспользовавшись тем, что клиентки в процессе оказания косметических услуг не следили за своими вещами, женщина копировала их ключи. Затем она хитростью выведывала, в какой период клиентки будут отсутствовать дома, после чего совершала кражи золотых украшений и денег из принадлежащих им квартир.