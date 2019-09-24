Оперативный дежурный о поисках Рехе: мы не знаем, куда он пошел и с какими мыслями

- Каково сейчас положение дел?

- В настоящий момент идут поиски, с самого утра. Мы проверили несколько сообщений. Проверили различные места, использовали для этого дрон и помощь добровольцев. Собралось много людей, и теперь мы выстроимся цепочкой и будем прочесывать лес.

Мы всегда надеемся на лучшее. Мы не знаем точно, в какую сторону он пошел и какие мысли у него были. Чем быстрее мы его найдем, тем больше вероятность вообще его найти.

- Где вы уже побывали?

- Мы не можем сказать площадь территории. Назывались разные места, все они на данный момент проверены. Но ничего конкретного пока не найдено. Поиски идут, дронам, добровольцам и полицейским указаны определенные участки.

- Сколько людей привлечены к поискам?

- Около 25 человек.

- Поступали ли сообщения из-за пределов Таллинна?

- Пока нет, все были из Таллинна или Виймси.

- Сейчас поиски сосредоточатся на Мяхе, Пирита и Виймси?

- Частично, да. Пока поиски идут в Виймси и Пирита.

- Вы проверяли берега водоемов?

- Проверяли, даже несколько раз. Заказаны различные исследования, которые покажут, двигалась вода или нет.

- Семья сообщила вам что-то полезное?

- Да. Мы постоянно собираем информацию и обрабатываем ее. Вся поступающая информация проверяется. Семья показала нам большую помощь.

- Как долго продлятся поиски?

- До конца. Когда сегодня станет совсем темно, мы прекратим поиски и продолжим их завтра.

- Вчера искали в темноте. Вы сегодня перепроверяли вчерашние районы?

- Да. При свете искать намного лучше, вероятность найти наполовину выше.

- Вы получали от людей конкретные сообщения?