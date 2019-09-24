Оперативный дежурный о поисках Рехе: мы не знаем, куда он пошел и с какими мыслями

Поиски Айвара Рехе длятся уже несколько часов. Оперативный дежурный Михкель-Яагуп Лаат рассказал Postimees о положении дел на данный момент и о том, что полиция собирается предпринять.
- Каково сейчас положение дел?
- В настоящий момент идут поиски, с самого утра. Мы проверили несколько сообщений. Проверили различные места, использовали для этого дрон и помощь добровольцев. Собралось много людей, и теперь мы выстроимся цепочкой и будем прочесывать лес.
Мы всегда надеемся на лучшее. Мы не знаем точно, в какую сторону он пошел и какие мысли у него были. Чем быстрее мы его найдем, тем больше вероятность вообще его найти.
- Где вы уже побывали?
- Мы не можем сказать площадь территории. Назывались разные места, все они на данный момент проверены. Но ничего конкретного пока не найдено. Поиски идут, дронам, добровольцам и полицейским указаны определенные участки.
- Сколько людей привлечены к поискам?
- Около 25 человек.
- Поступали ли сообщения из-за пределов Таллинна?
- Пока нет, все были из Таллинна или Виймси.
- Сейчас поиски сосредоточатся на Мяхе, Пирита и Виймси?
- Частично, да. Пока поиски идут в Виймси и Пирита.
- Вы проверяли берега водоемов?
- Проверяли, даже несколько раз. Заказаны различные исследования, которые покажут, двигалась вода или нет.
- Семья сообщила вам что-то полезное?
- Да. Мы постоянно собираем информацию и обрабатываем ее. Вся поступающая информация проверяется. Семья показала нам большую помощь.
- Как долго продлятся поиски?
- До конца. Когда сегодня станет совсем темно, мы прекратим поиски и продолжим их завтра.
- Вчера искали в темноте. Вы сегодня перепроверяли вчерашние районы?
- Да. При свете искать намного лучше, вероятность найти наполовину выше.
- Вы получали от людей конкретные сообщения?
- Были конкретные сообщения, но они ни к чему не привели. Поскольку на человеке может быть капюшон, это уже сильно запутывает. Поскольку многие могут носить похожую спортивную кофту с капюшоном.