Вт, 24.09.2019
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Фото: представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha

Презентация Xiaomi Mi Mix Alpha.

ФОТО: WU HONG / EPA

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзюнь во время состоявшейся сегодня презентации официально анонсировал новый смартфон линейки Xiaomi Mi Mix.

Как и ожидалось, новинка получила название Xiaomi Mi Mix Alpha, а также уникальный дисплей, пишет ixbt.com.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Экран занимает 180,6% площади лицевой панели, как бы странно это ни звучало.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Также был показан реальный смартфон, это подтверждает, что это не просто концепт.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Смартфон, конечно же, поддерживает работу в сетях пятого поколения. При его производстве использованы самые современные технологии.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Звук передается за счет вибрации экрана, что не является новостью для смартфонов этой серии. Нижняя рамка имеет ширину 2,15 мм.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Фронтальная камера смартфону попросту  не требуется, так как для селфи можно использовать основную камеру.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

На задней панели может отображаться не только видоискатель, но и самая разная вспомогательная информация.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

А вот как может отображаться процесс зарядки смартфона:

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Случайных нажатий быть не должно, этот момент очень тщательно прорабатывался. Что касается камеры, то в ней установлен датчик изображения разрешением 108 Мп, это рекорд для индустрии.

Слайды демонстрируют, насколько новый датчик превосходит датчики в других флагманах.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 
Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Детализация и общее разрешение фотографий впечатляют, после получения снимка можно делать многократное приближение без потери качества.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Два дополнительных датчика изображения имеют разрешение 20 и 12 Мп.

Корпус изготовлен из титанового сплава, который делает конструкцию прочной и при этом легкой. Задняя полоска, на которой расположены камеры, выполнена из керамики.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Ниже перечислены характеристики смартфона: Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти,  аккумулятор емкостью 4050 мА•ч и 40-ваттная зарядка.

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

Глава компании назвал цену новинки, которая составляет более 2800 долларов (2500 евро).

Представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha
 

По предварительным данным, смартфон должен выйти в конце декабря 2019.

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