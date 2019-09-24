Фото: представлен революционный смартфон Xiaomi Mi Mix Alpha

Как и ожидалось, новинка получила название Xiaomi Mi Mix Alpha, а также уникальный дисплей, пишет ixbt.com.

Экран занимает 180,6% площади лицевой панели, как бы странно это ни звучало.

Также был показан реальный смартфон, это подтверждает, что это не просто концепт.

Смартфон, конечно же, поддерживает работу в сетях пятого поколения. При его производстве использованы самые современные технологии.

Звук передается за счет вибрации экрана, что не является новостью для смартфонов этой серии. Нижняя рамка имеет ширину 2,15 мм.

Фронтальная камера смартфону попросту не требуется, так как для селфи можно использовать основную камеру.

На задней панели может отображаться не только видоискатель, но и самая разная вспомогательная информация.

А вот как может отображаться процесс зарядки смартфона:

Случайных нажатий быть не должно, этот момент очень тщательно прорабатывался. Что касается камеры, то в ней установлен датчик изображения разрешением 108 Мп, это рекорд для индустрии.

Слайды демонстрируют, насколько новый датчик превосходит датчики в других флагманах.

Детализация и общее разрешение фотографий впечатляют, после получения снимка можно делать многократное приближение без потери качества.

Два дополнительных датчика изображения имеют разрешение 20 и 12 Мп.

Корпус изготовлен из титанового сплава, который делает конструкцию прочной и при этом легкой. Задняя полоска, на которой расположены камеры, выполнена из керамики.

Ниже перечислены характеристики смартфона: Snapdragon 855 Plus, 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, аккумулятор емкостью 4050 мА•ч и 40-ваттная зарядка.

Глава компании назвал цену новинки, которая составляет более 2800 долларов (2500 евро).