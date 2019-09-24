Картина дня: смертельное ДТП, поиски Айвара Рехе и проблемы авиакомпании

Оперативный дежурный о поисках Рехе: мы не знаем, куда он пошел и с какими мыслями

Поиски Айвара Рехе длятся уже несколько часов. Оперативный дежурный Михкель-Яагуп Лаат рассказал Postimees о положении дел на данный момент и о том, что полиция собирается предпринять. Читать далее...

В столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб человек

В ночь на вторник в Рапласком уезде произошла тяжелая авария, в которой в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб водитель легковой машины. Читать далее...

Управляемая эстонцем европейская авиакомпания прекратила полеты: деньги закончились

Cловенская авиакомпания Adria Airways из-за проблем с ликвидностью приостановила все полеты, намеченные на вторник и среду, но сообщила, что ведутся переговоры по возобновлению деятельности. Читать далее...

Ошибка в 600 000 евро: компания Neste случайно переплатила своему экс-главе зарплату

Топливное предприятие Neste расторгло трудовые отношения с бывшим менеджером высшего звена эстонцем Индреком Каю почти семь лет назад, но лишь в прошлом году стало известно, что на протяжении многих лет ему переплачивали зарплату. Теперь финское предприятие требует от Каю 620 000 евро, но он не хочет возвращать эти деньги. Читать далее...

Фото и видео: в Ласнамяэ на парковке загорелся автомобиль

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию фотографии, где видно, как на парковке расположенного в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания Hesburger загорелся автомобиль. Читать далее...

Район, нанесенный на карту мира

Вот уже несколько месяцев как во главе управы таллиннского района Ласнамяэ стоит старейшина Андрес Вяэн. Этим летом район пережил то, что поначалу сравнивали со стихийным бедствием, - съемки голливудского фильма. На столе у старейшины в изящной рамке стоит благодарственная грамота за содействие в них, и сам он считает, что кинодеятели нанесли Ласнамяэ на карту мира. Читать далее...

Слуцкий: Эстония продолжает заниматься исторической ересью, твердя бесконечные мантры о советской оккупации

Россия не признает оккупацию Эстонии, заявил в понедельник председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Читать далее...

Минималка развела партнеров по разным углам ринга

Профсоюзы устали наблюдать за тем, как медленно поднимается в Эстонии минимальная зарплата, поэтому в этом году они требуют более крупного повышения. По оценке работодателей совершенно безответственно оказывать столько активное давление, поскольку это может довести до банкротства. Читать далее...

Приговор вступил в силу: убийца школьницы из Кохтла-Ярве проведет в тюрьме 16 лет

В минувшую субботу вступило в силу решение суда, в соответствии с которым молодого человека, признанного виновным в убийстве 15-летней школьницы в Кохтла-Ярве, приговорили к длительному сроку лишения свободы. Читать далее...

Печально: построенный сегодня дом завтра придется продавать за полцены

По словам, исполнительного директора 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, сейчас ситуация на рынке такова, что за частный дом, построенный с душой и любовью, можно выручить только половину потраченных на его строительство средств. Читать далее...

Российского посла опять вызвали на ковер

Истребитель российских ВВС Су-34 вчера вечером вторгся без разрешения в эстонское воздушное пространство вблизи острова Вайндлоо. Читать далее...

Индрек Саар о внеочередном повышении пенсии: семь евро не спасут пожилых людей от нищеты

Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар заявил, что социал-демократы протянули руку помощи правительству, запутавшемуся со своими обещаниями о внеочередном повышении пенсий. Читать далее...

Неутомимые Сынаялги требуют у государства 124 миллиона евро компенсации