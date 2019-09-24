Интервью с экспертом: почему на самом деле разрушаются дороги в Эстонии?

- Почему же все-таки дороги в Эстонии постоянно превращаются в непригодные для использования? Вопрос только в слое асфальта, который разрушает шипованная резина, температурных перепадах и хлоридах или в плохом качестве и износоустойчивости слоя основания, который допускает быстрое возникновение колеи?

- Состояние эстонских дорог в целом хорошее, особенно на государственных шоссе. Но время от времени все же возникают какие-то проблемы. Основание многих наших дорог построено уже давно и чаще всего - из подручных материалов. Если посмотреть, с чем мы начинали, то увидим дырявый кошелек и постоянный поиск оптимальных вариантов. Замена основания не всегда была нам по силам, а сейчас мы начинаем все больше заниматься и им. Ясно, что если внизу имеются какие-то проблемы, они обязательно поднимутся наверх. Все, как правило, идет снизу вверх.

- Хочу спросить как простой участник движения: когда я еду на велосипеде по площади Вабадузе через Пярнуское шоссе, асфальт кажется целым, но иногда возникает ощущение американских горок. Почему?

- Причин может быть две: одна – это деформация от большой дорожной нагрузки, а вторая – простой факт, что с течением времени асфальт истончается. Я считаю, что на этом участке действуют оба фактора. Асфальтовое покрытие нужно время от времени обновлять, это естественно.

- Как обычные участники движения мы видим, что в одном месте при прокладке новой дороги в основание укладывают металлические каркасы, а в другом используют текстиль. В чем смысл последнего?

- Текстиль используется в качестве разделяющего экрана, чтобы разные материалы не смешивались друг с другом. Например, чтобы песок не смешивался со щебенкой, что уменьшает износоустойчивость слоя щебня. Используют и сетки, которые дают лучшую связку материалам и создают поверхность с лучшей стойкостью.

- В чем заключаются главные недочеты, которые вы по-прежнему обнаруживаете при строительстве эстонских дорог?

- Главные проблемы начинаются, когда плохо проведена предварительная работа. Начинают что-то строить, имея на руках предварительные исследования проекта с недочетами: не выяснено, насколько высоко находятся грунтовые воды или как расположены слои основания. Если такая работа не сделана, в ходе строительства или позже все это проявится.

Мы сами предлагаем проектировщикам земельные радары, при помощи которых можно посмотреть, как расположены слои под дорогой, где нужно провести дополнительное испытательное бурение. Это дает более точное и ясное представление о ситуации на дороге, чем просто бурение земли на определенном расстоянии. Такой возможностью начинают пользоваться все больше.

- Что все же больше разрушает асфальт - шипованная резина или смена времен года?