В Нарву впервые прибыл поезд, в котором прямо в движении можно было изучать эстонский язык

Руководитель Нарвского дома эстонского языка Маргарита Кялло рассказала, что “учебный вагон” был полон. Там были и случайные пассажиры и те, кто специально отправился из Таллинна в Нарву и обратно, чтобы участвовать в необычном проекте.

“Мы надеемся, что эта акция поможет вселить в людей мысль, что изучение эстонского языка - это не скучное сидение за партами, что это может проходить очень интересно, разнообразно и в неформальной обстановке”, - сказала Маргарита Кялло.

“Языковой поезд - это несколько большее, чем просто развлечение по дороге, - считает руководитель нарвской Службы образования Лариса Дегель. - Это хорошая возможность, которая нам всем показывает, что обучение языку - это не что-то невозможное или сложное, такое, что я обязательно должен себя преодолеть, записаться на курсы эстонского языка, пойти учиться и каждый вечер снова преодолевать себя, делать усилие… На самом деле, язык - вокруг нас, и очень важно использовать любую возможность, в любое время. Мы только должны захотеть пустить язык в свою обычную жизнь, и окажется, что обучение языку - это довольно просто”.

В “учебном вагоне” в Нарву приехали учителя и представители Министерства науки и образования, которое и выступило инициатором создания языкового поезда.

“Они проводили языковое кафе, и потом мы делали различные игры и викторины, - рассказала Маргарита Кялло. - Это не был урок. В этом-то и вся суть”.

Кроме тех, кто сам сел в языковой вагон, учителя привлекали пассажиров и из других вагонов.

В проекте в качестве волонтера участвовал профессор из Италии Грегорио Уссарди, который знает 11 языков, среди которых есть и эстонский, и русский. Он рассказывал пассажирам, какая связь существует между этими языками, и как он сам их выучил.