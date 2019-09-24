Вт, 24.09.2019
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  • Фото: роскошная мыза Вихтерпалу продается на международном рынке элитной недвижимости

Фото: роскошная мыза Вихтерпалу продается на международном рынке элитной недвижимости

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Великолепный комплекс поместья Вихтерпалу в Харьюмаа выставлен на международный рынок недвижимости фирмой Baltic Sotheby's International Realty. Полностью отреставрированное поместье состоит из главного здания постройки 1820 года, резиденции владельца с шестью спальнями, спа-салона и бани, старинного мызного парка и нескольких подсобных строений с окружающим поместье земельным участком.

Впервые упомянутое в 1586 году поместье Вихтерпалу принадлежало одному из самых известных прибалтийскому немецкому дворянскому роду и играло важную роль в истории Эстонии на протяжении веков. С 2000 года поместье принадлежит гражданам Финляндии, благодаря которым подверглось обширной реконструкции и реновации. В главном здании усадьбы сейчас размещается роскошный отель, который известен как место проведения свадеб и крупных мероприятий.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

«Для международного рынка отреставрированная эстонская мыза – настоящий раритет, потому что во многих зарубежных странах частное лицо или инвестор не могут приобрести поместье в частную собственность, так как подобные усадьбы принадлежат государству или являются чрезвычайно дорогими», - сказала, директор по продажам Baltic Sotheby's International Realty Eеsti Тийа Сооалусте.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Цена продажи мызы Вихтерпалу является, по желанию собственника, конфиденциальной, но продавец готов рассмотреть все предложения.

Продажей уникальной элитной недвижимости в Эстонии занимается фирма Baltic Sotheby's International Realty Eesti, принадлежащая знаменитому бренду Sotheby's International Realty, имеющему 900 филиалов по всему миру.

Фотографии роскошного поместья можно увидеть ЗДЕСЬ.

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