Фото: роскошная мыза Вихтерпалу продается на международном рынке элитной недвижимости

Впервые упомянутое в 1586 году поместье Вихтерпалу принадлежало одному из самых известных прибалтийскому немецкому дворянскому роду и играло важную роль в истории Эстонии на протяжении веков. С 2000 года поместье принадлежит гражданам Финляндии, благодаря которым подверглось обширной реконструкции и реновации. В главном здании усадьбы сейчас размещается роскошный отель, который известен как место проведения свадеб и крупных мероприятий.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

«Для международного рынка отреставрированная эстонская мыза – настоящий раритет, потому что во многих зарубежных странах частное лицо или инвестор не могут приобрести поместье в частную собственность, так как подобные усадьбы принадлежат государству или являются чрезвычайно дорогими», - сказала, директор по продажам Baltic Sotheby's International Realty Eеsti Тийа Сооалусте.

ФОТО: Baltic Sotheby's International Realty

Цена продажи мызы Вихтерпалу является, по желанию собственника, конфиденциальной, но продавец готов рассмотреть все предложения.

Продажей уникальной элитной недвижимости в Эстонии занимается фирма Baltic Sotheby's International Realty Eesti, принадлежащая знаменитому бренду Sotheby's International Realty, имеющему 900 филиалов по всему миру.