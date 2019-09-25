Продавцы столичных квартир завышают цену на пятьдесят процентов

В Таллинне продавцы просят за свои квартиры в среднем на 20% больше, чем их фактическая рыночная стоимость, показал анализ совершенных сделок, проведенный City24. Однако иногда эта разница составляет почти 50%.
«Разница в цене особенно высока на рынке квартир в Пирита, где продается много очень дорогих квартир, а покупают все-таки квартиры по более приемлемым ценам, - объяснила руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. – То есть продавцы квартир в Пирита запрашивают примерно вдвое дороже стоимости реально проданных квартир в этом районе».
На прошлой неделе на портале City24 предлагалось купить 2500 квартир в Таллинне, которые продавались по средней цене 2140 евро за квадратный метр, однако сделки были совершены по средней цене 1831 евро за квадратный метр. В Пирита средняя цена квадратного метра в последние три месяца была, по данным реальных сделок, всего лишь 1650 евро, но продавцы запрашивали 2409 евро за квадратный метр.
Такая же разница между ценой предложения и ценой продажи наносит ущерб рынку квартир в Нымме и Хааберсти, где желание продавцов превышает реальные цены сделок на 16 и 15 процентов соответственно. В Кристийне и в Кесклинне продавцы подняли рыночную стоимость в среднем на 13%, а в Пыхья-Таллинне, Ласнамяэ и Мустамяэ - в среднем на 8%.