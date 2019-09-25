Продавцы столичных квартир завышают цену на пятьдесят процентов

«Разница в цене особенно высока на рынке квартир в Пирита, где продается много очень дорогих квартир, а покупают все-таки квартиры по более приемлемым ценам, - объяснила руководитель City24 Карин Ноппель-Кокеров. – То есть продавцы квартир в Пирита запрашивают примерно вдвое дороже стоимости реально проданных квартир в этом районе».

На прошлой неделе на портале City24 предлагалось купить 2500 квартир в Таллинне, которые продавались по средней цене 2140 евро за квадратный метр, однако сделки были совершены по средней цене 1831 евро за квадратный метр. В Пирита средняя цена квадратного метра в последние три месяца была, по данным реальных сделок, всего лишь 1650 евро, но продавцы запрашивали 2409 евро за квадратный метр.