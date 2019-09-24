Борис Джонсон. ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Верховный суд Британии принял уникальное решение, фактически признав премьер-министра Бориса Джонсона виновным в злоупотреблении властью. Его оппоненты говорят, что теперь он обязан уйти в отставку, но Джонсон думает иначе.

По мнению судейской коллегии, Джонсон неправомерно отправил парламент на долгий перерыв ка раз перед запланированным выходом страны из Евросоюза.

Британские политики и комментаторы единодушно называют это решение мощнейшим ударом по Борису Джонсону, и представители оппозиции немедленно заявили, что премьер-министр в такой ситуации не может не уйти в отставку.

И тем не менее, Борис Джонсон в первом комментарии на решение Верховного суда дал понять, что пока уходить не собирается, а, наоборот, намерен остаться и добиться того, против чего выступает парламент - выхода из ЕС 31 октября при любых условиях.

"Конечно, мы исполним это решение [Верховного суда], хотя должен заметить, что решительно с ним не согласен [...] Но мы должны продолжать работать и осуществим брекзит 31 октября", - сказал Джонсон.

Верховный суд - конституционный суд Британии - во вторник объявил решение по двум искам о пророгации, то есть решении премьер-министра отправить парламент на перерыв до 14 октября. Судейская коллегия признала это решение неправомерным.

Председатель Верховного суда леди Хейл сказала, что правительство не предъявило никаких разумных обоснований, зачем ему понадобилось перед самым запланированным выходом страны из Евросоюза объявлять пророгацию на пять недель, когда нормальная продолжительность пророгации - несколько дней.

Поэтому все 11 судей коллегии единогласно решили, что пророгация была незаконной, и объявили ее юридически ничтожной.

На 31 октября назначен выход Британии из Евросоюза, и оппоненты Джонсона обвиняли его в том, что он, объявив перерыв, пытался не дать парламенту помешать его, Джонсона, курсу на жесткий разрыв с Евросоюзом.

После того, как Верховный суд огласил решение, все политические оппоненты Джонсона в той или иной форме потребовали его отставки.

Борис Джонсон, находящийся сейчас в Нью-Йорке на сессии Генеральной ассамблеи ООН, отвечая на вопрос журналистов, уйдет ли он в отставку в случае проигрыша в Верховном суде, ответил лишь, что внимательно изучит решение суда, и что правительство всецело уважает закон и суд.

До решения Верховного суда премьер-министр отвечал на обвинения оппозиции, что пророгация - это обычная процедура подготовки новой законодательной программы правительства, и в этом случае она объявлена исключительно с той же целью.

Верховный суд постановил, что теперь вопрос, когда возобновить работу парламента, должны решить спикеры Палаты общин и Палаты лордов.

Спикер Палаты общин Джон Беркоу объявил, что парламент соберется уже в среду утром.

Отставка как дело чести

Незадолго до этого лидер главной оппозиционной партии, Лейбористской, Джереми Корбин заявил, что потребует немедленного созыва парламента, чтобы "призвать правительство к ответу".

Корбин добавил, что Борис Джонсон станет британским премьером с самым коротким сроком службы в истории.

Уйти в отставку Джонсона призвали и главы правительств Шотландии и Уэльса, Никола Стёрджен и Марк Дрейкфорд.

"Премьер-министр, имеющий какое-то понятие о чести, подал бы в отставку. Если он не совершит этот достойный и благородный поступок, парламент должен заставить его уйти посредством вотума недоверия", - сказала Стёрджен Би-би-си.

Один из лидеров оппозиции Джонсону внутри Консервативной партии Доминик Грив сказал в эфире Би-би-си, что Палата общин может вернуться к работе уже в среду и первым делом провести традиционные "вопросы премьеру" - еженедельное выступление главы правительства, в ходе которого депутаты Палаты общин задают ему вопросы.

Что еще смогут обсудить парламентарии в связи с брекзитом, пока неясно.

В ту рабочую неделю, что оставалась у парламента между каникулами и пророгацией, члены Палаты общин и Палаты лордов, среди которых противники Джонсона и "жесткого брекзита" составляют большинство, успели сделать то главное, что собирались: приняли закон, запрещающий премьер-министру выводить страну из ЕС без соглашения.

Два иска

Верховный суд рассматривал апелляции по двум искам о пророгации, причем изначальные решения судов по этим искам были диаметрально противоположны.

Апелляционная коллегия Сессионного суда в Шотландии 11 сентября объявила, что пророгация была незаконной. Истцами в этом процессе выступали более 70 членов обеих палат британского парламента.

В тот же день, 11 сентября, лондонский Высокий суд решил, что вопрос о пророгации является чисто политическим и не должен рассматриваться в суде. Этот иск против пророгации подала предпринимательница и активистка Джина Миллер, а позже к ней присоединился бывший премьер-консерватор Джон Мейджор.