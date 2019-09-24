Работодатели: получателей минималки уже нельзя назвать живущими в бедности

"По данным ОЭСР, в 2018 году сравнение покупательской силы показало, что в Эстонии покупательская способность минимальной зарплаты была выше, чем в Литве", - заявил Арон.

В то же время, согласно почасовым расчетам, покупательная способность литовской минимальной заработной платы будет выше, что означает, что любой из расчетов неверен.

Однако по словам Арона, проводить сравнение следует все же между чистой заработной платой и уровнем цен.

"Литовская минимальная нетто-зарплата на 25% ниже эстонской, уровень цен при этом лишь на 15% ниже. Чтобы покупательская способность в Литве была на одном уровне с эстонской, цены там должны быть на четверть ниже эстонских", - объяснил Арон.

Он отметил, что минимальная нетто-зарплата, то есть та, что люди получают на руки, в Эстонии выше, чем в Литве и Польше: в Эстонии она составляет 516 евро, в Литве 388 евро, в Польше - 372 евро в месяц.

Более высокая брутто-зарплата в Литве объясняется тем, что в результате изменений в налоговой системе уплату всего соцналога возложена на работников. Эстония является одной из немногих стран ОЭСР, где соцналог вообще не отражается в цифрах зарплаты, поэтому, как указывает аналитик, сравнивая страны, необходимо брать нетто-зарплату.

Также Арон счел, что хотя официальная статистика утверждает, что в Эстонии минимальную зарплату получают 136 700 человек, эти данные ошибочны. "На самом деле получателей минималки среди работников на полную ставку - примерно 25 000, и это число довольно стабильно. Очевидно, что для получения большего числа в расчет берутся работники с частичной нагрузкой, те, кто в одноразовом порядке отработал пробный день, а также получатели больничных", - говорит он.

В заключение он отмечает, что принимая решения относительно минимальной зарплаты, нужно исходить не из сравнений с другими странами, а из условий Эстонии.