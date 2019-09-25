График: за год съемные квартиры в Таллинне опять подорожали

В августе на портале недвижимости KV.EE средняя стоимость квадратного метра предлагаемого внаем жилья составляла 12,10 евро/м², что на 6,8% больше, чем в то же время прошлого года.
За заметным ростом цены предлагающихся внаем квартир стоит улучшение их качества. На KV.EE все чаще предлагают снимать новые квартиры или квартиры с хорошим ремонтом. Увеличение предложений новых и более дорогих квартир и увеличивает среднюю цену.
«В то же время, это не позволяет сделать вывод, что за одну и ту же квартиру можно запросить на 7% больше, чем год назад. Если сравнивать однотипные квартиры в Таллинне, то цена их аренды за год выросла на 3-6%», - объяснил руководитель KV.EE Тарво Теслон.
Рост цен на съемные квартиры обусловлен постоянно растущим спросом, вызванным ростом населения Таллинна, а также медленным, но неуклонным повышением стоимости сдающейся внаем недвижимости, что увеличивает арендную плату. Что касается спроса, то рост арендной платы поддерживается увеличением покупательной способности арендаторов за счет увеличения средней заработной платы.