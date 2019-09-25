График: за год съемные квартиры в Таллинне опять подорожали

За заметным ростом цены предлагающихся внаем квартир стоит улучшение их качества. На KV.EE все чаще предлагают снимать новые квартиры или квартиры с хорошим ремонтом. Увеличение предложений новых и более дорогих квартир и увеличивает среднюю цену.

«В то же время, это не позволяет сделать вывод, что за одну и ту же квартиру можно запросить на 7% больше, чем год назад. Если сравнивать однотипные квартиры в Таллинне, то цена их аренды за год выросла на 3-6%», - объяснил руководитель KV.EE Тарво Теслон.