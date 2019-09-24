Очередной удар! Лоукостер Easyjet с ноября закрывает два направления из Таллинна

Хотя авиакомпания уже убрала полеты в эти европейские города из своего зимнего графика, оставалась надежда, что к летнему высокому сезону рейсы будут восстановлены. Но теперь авиаперевозчик обнародовал и летние графики, из которых выясняется, что отныне Easyjet в таллиннском аэропорту будет представлен всего одним маршрутом.

Эту информацию порталу Rus.Postimees подтвердила пресс-секретарь Таллиннского аэропорта Маргот Холтс.

По ее словам, в следующем году летать из Таллинна в Милан продолжит авиакомпания Ryanair, а на линии Таллин-Берлин останутся как Ryanair так и airBaltic, так что с учетом реальной востребованности этих маршрутов можно предполагать, что желающие пассажиры смогут добраться до этих пунктов назначения из Таллинна и в дальнейшем.

Холтс добавила, что Easyjet продолжит маршруты в прежнем объеме на лондонском направлении. "Маршрут из Таллинна в Лондон (Гатвик) остается", - сказала она.