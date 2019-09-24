Маарду опять накрыл дым от крематория

Аналогичная ситуация произошла в середине июня этого тогда. Тогда густым, черным и вонючим дымом от крематория накрыло все близрасположенные к кладбищу и крематорию микрорайоны. Как ситуацию объяснили тогда, работник крематория нарушил инструкции при кремации крупного покойного, система печи дала сбой и дым, который должен был быть переработан в системе досжигания, повалил наружу.

Тогда же член правления похоронного бюро Matusebüroo Kristin OÜ, которому принадлежит и Маардуский крематорий, Катрин Ниельсен сказала, что ошибка была выявлена и с работником провели разъяснительную беседу, и выразила надежду, что подобного больше не повторится.

Представитель Инспекции окружающей среды, руководитель пресс-службы Химот Маран сказал, что этот дым не опасен для окружающей среды. Да и современные крематории используют настолько хорошее оборудование, что подобные истории происходят крайне редко.

Как показала практика, не так уж и редко – Маардуский крематорий опять дымит.