Дегтяренко: оппозиции вбивают в горло процедурный кляп!

“Именно так я расцениваю намерение мэрии Маарду сократить время, отведенное для выступления депутатов, ограничить возможность задавать вопросы и комментировать ответы и перенести заявления депутатов с начала собрания на его конец, когда повестка дня будет исчерпана и все участники прений разойдутся. Депутаты фактически лишаются права вести дискуссию с докладчиками, время на вопрос ограничивается одной минутой, а заявление нужно успеть протараторить за три минуты, да еще и подать его в письменном виде.” – рассказал Дегтяренко.

“Я понимаю, что Центристская партия, которая откровенно диктует свою волю оппозиционному меньшинству и навязывает свои решения депутатскому корпусу, хочет превратить Городское собрание Маарду в кладбище демократии, где нет места для дискуссий и обмена мнениями!” – подчеркнул Дегтяренко.

Николай Дегтяренко напомнил депутатам-центристам и мэру Маарду Владимиру Архипову, что свобода выражения мнений является одной из основных свобод человека, содержащихся в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, а также в Конституции Эстонской Республики.