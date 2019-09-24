Дегтяренко: оппозиции вбивают в горло процедурный кляп!

Во вторник, 24 сентября, депутаты Маардуского горсобрания утвердили изменения рабочего порядка заседаний Городского собрания Маарду. Выступивший против изменений оппозиционный депутат Николай Дегтяренко подчеркнул, что казалось бы, изменения носят исключительно формальный характер, но на самом деле, речь идет о попытках ограничить свободу слова, узурпировать власть и применить практику борьбы с оппозицией, принятую тоталитарными режимами.
“Именно так я расцениваю намерение мэрии Маарду сократить время, отведенное для выступления депутатов, ограничить возможность задавать вопросы и комментировать ответы и перенести заявления депутатов с начала собрания на его конец, когда повестка дня будет исчерпана и все участники прений разойдутся. Депутаты фактически лишаются права вести дискуссию с докладчиками, время на вопрос ограничивается одной минутой, а заявление нужно успеть протараторить за три минуты, да еще и подать его в письменном виде.” – рассказал Дегтяренко.
“Я понимаю, что Центристская партия, которая откровенно диктует свою волю оппозиционному меньшинству и навязывает свои решения депутатскому корпусу, хочет превратить Городское собрание Маарду в кладбище демократии, где нет места для дискуссий и обмена мнениями!” – подчеркнул Дегтяренко.
Николай Дегтяренко напомнил депутатам-центристам и мэру Маарду Владимиру Архипову, что свобода выражения мнений является одной из основных свобод человека, содержащихся в статье 19 Всеобщей декларации прав человека, а также в Конституции Эстонской Республики.
“В связи с систематическими попытками ограничить права народных избранников в Городском собрании Маарду я вынужден был обратиться к канцлеру права Эстонской Республики с просьбой проверить на соответствие Конституции страны и нормативно-правотворческой базе Евросоюза изменения, которые мэрия Маарду протаскивает в порядок организации работы Городского собрания Маарду. Мы не позволим задушить свободу слова! И я уверен, что правда в этом споре одна, и она на нашей стороне – стороне тех людей, кто ценит и уважает демократию!” – подытожил оппозиционный депутат.