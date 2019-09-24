Прокуратура обвинила руководство Volkswagen в манипуляции рынком

Руководство VW не проинформировало своевременно об обвинениях

По данным следствия, топ-менеджеры крупнейшего в Германии автомобилестроителя раньше, чем до сих пор предполагалось, знали о конкретных манипуляциях данными о выхлопных газах дизельных автомобилей. Однако они, вопреки своим обязанностям, намеренно не проинформировали вовремя рынок капиталов о вероятных многомиллиардных выплатах, связанных с начавшимся дизельным скандалом, указывается далее.

Тем самым, по мнению прокуратуры, Пёч, Дис и Винтеркорн противоправно оказывали влияние на биржевой курс концерна. Инвесторы требуют от топ-менеджеров компенсаций за произошедший в 2015 году обвал акций VW на бирже. По их мнению, руководство концерна должно было раньше проинформировать финансовый мир о связанных с дизельным скандалом рисках.

Между тем адвокаты главы VW Херберта Диса отвергла обвинения в рыночных манипуляциях. Иск прокуратуры Брауншвейга совершенно непонятен, сообщила адвокатская контора Парк. Защита считает обвинения неоправданными и не доказывающими состав преступления.

Дизельный скандал

18 сентября 2015 года стало известно об инициированном властями США расследовании манипуляций с данными выхлопов дизельных автомобилей Volkswagen. Руководство VW было вынуждено признать, что на нескольких миллионах проданных в мире автомобилей было установлено программное обеспечение, которое позволяло манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам.