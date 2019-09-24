Вырастут зарплаты и пенсии: правительство одобрило госбюджет на 2020 год

По словам премьер-министра Юри Ратаса, летний экономический прогноз поставил перед правительством нелегкую задачу. «Дела эстонской экономики идут хорошо, благодаря нашим предпринимателям и труженикам, тем не менее, нам нужно было найти возможности для экономии и планы, которые можно отложить. Мы делали свой выбор, исходя из пяти приоритетов правительства: Эстония должна быть страной, в которой хорошо создавать семью, с высокой общественной солидарностью, наукоемкой экономикой, эффективным государственным управлением, свободной и защищенной», - заявил Ратас.

«Целью нашей бюджетной политики должно быть обеспечение стабильного развития Эстонии и уменьшение социального неравенства. Исходя из этого, правительство решило сделать ставку на образование, медицину, внутреннюю безопасность, социальную сферу и другие области, имеющие ключевое значение для государства. Как практически, так и символически важное значение имеет рост финансирования государственной обороны, кроме того, дополнительные средства получит наука. Также важен значительный рост доходов самоуправлений, поскольку на них лежит оказание очень многих критически важных для населения слуг», - подчеркнул премьер-министр.

Министр финансов Мартин Хельме заверил, что обсуждение бюджета было конструктивным: «Я хочу поблагодарить уважаемых партнеров. Наше деловое сотрудничество показывает, что коалиция сильна». По словам Хельме, экономика Эстонии сегодня в хорошем состоянии. «Это означает, что расти будут как зарплаты, так и пенсии. Также государство при поддержке растущей экономики может собрать больше налогов на рабочую силу и потребительских налогов», - сказал Хельме.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу сказал, что правительство сформировало бюджет на 2020 год таким образом, который позволяет направить деньги в сферы, где они крайне необходимы. «Вместе с тем расходы государства под контролем и бюджет считается с возможностями сегодняшней экономической среды. Без сомнения, важен продолжающийся рост расходов на оборону, что необходимо для обеспечения безопасности Эстонии. Стоит отметить также выделение дополнительных ресурсов на изучение эстонского языка. Но самое большое положительное влияние на будущие государственные бюджеты с 2021 года окажет реформа второй пенсионной ступени».

Вырастут пенсии, финансирование науки и здравоохранения, зарплаты и расходы на оборону

В следующем году средняя пенсия по старости вырастет на 45 евро, что является самым большим повышением пенсий за последние 12 лет. Правительство выделило на внеочередной рост пенсий в 2020 году 20,8 миллиона евро. Так, с первого апреля 2020 года ожидается, что средняя пенсия человека с 44 годами стажа будет составлять 528 евро вместо нынешних 483 евро. На все виды пенсий в 2020 году будет потрачено 1,98 миллиарда евро.

Бюджет Больничной кассы в 2020 году вырастет почти на 140 миллионов евро, из которых почти 115 миллионов составляют увеличившиеся поступления из социального налога. Почти на 25 миллионов евро вырастет объем средств, которые государство доплачивает за неработающих пенсионеров.