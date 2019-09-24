Зарплатный фонд работников культуры вырастет на 2,5 процента

Правительство договорилось, что в 2020 году продолжится рост зарплат работников культуры и что зарплатный фонд получающих зарплату из бюджета Министерства культуры работников культуры увеличится на 2,5 процент
«Рост зарплатного фонда — это значительная победа для культуры, тем более, что с годами ожидания роста зарплат становились все более оправданными для всех работников, даже тех, чьи зарплаты выше минимальной ставки. Поскольку эстонский язык и культура — единственные смысл и причина дальнейшего существования нашего государства, правительство этим решение продемонстрировало, сколь важен ежедневный вклад работающих в этой сфере людей», - передал слова министра культуры Тыниса Лукаса пресс-секретарь министерства.
Распределение зарплатного фонда зависит от решений самих учреждений этой сферы, намеченный рост зарплатного фонда распространяется на всех работников этих учреждений.
В соответствии с базовым документом политики по культуре до 2020 года, к 2020 году зарплата работника культуры должна достичь уровня средней зарплаты в Эстонии. В соответствии с действующим в этом году государственным соглашением о зарплатах работников культуры минимальная ставка брутто-зарплаты составляет 1300 евро.