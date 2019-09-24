Осенняя столица откроет нарвитянам новые культурные события и спортивные турниры

В октябре в Нарве состоится сразу несколько театральных событий, в том числе спектакли фестиваля “Золотая маска в Эстонии” и балет “Лебединое озеро”. Пройдут показы в рамках кинофестиваля KinoFF, состоятся рок-фестиваль “Грачи улетели” и джазовый фестиваль IDeeJazz'19 в Нарвском колледже Тартуского университета.

Подробную афишу на октябрь можно найти на официальном городском сайте.

В октябре пройдут и два уникальных для Нарвы спортивных события. Уже на ближайших выходных в Спортхолле на ул. Раквере стартует Балтийский кубок по футзалу.

“Уровень мероприятия для нас просто сверхвысокий”, - отметил замруководителя нарвского Отдела культуры Дмитрий Вергун.

Также впервые в городе пройдет международный турнир по фехтованию на инвалидных колясках. Как рассказал тренер и организатор соревнований Александр Ларюшин, турнир пройдет с 11 по 13 октября, также в нарвском Спортхолле.

12 октября при помощи испанского посольства состоится фортепианный вечер, посвященный национальному празднику Испании. В этот день в Испании традиционно отмечают годовщину открытия Колумбом Америки в 1492 году.

Останутся в программе Осенней столицы и традиционные мероприятия. По словам Юлианны Янно из Отдела культуры, фотофестиваль “Нарвская осень” пройдет уже в 25 раз.

Столько же лет в этом году исполняется нарвскому симфоническому оркестру, которым управляет Анатолий Щура. Этой осенью запланировано выступление оркестра в Нарве совместно с музыкантами Санкт-Петербургской филармонии.