Осенняя столица откроет нарвитянам новые культурные события и спортивные турниры

В понедельник, с наступлением астрономической осени, Нарва вступила в права Осенней столицы Эстонии. По традиции, представитель Таллинна - в этом году это был Михаил Свет - передал мэру Нарвы символический жезл. Открылась программа Осенней столицы концертом “От классики до рока”, на котором совместно выступили солисты двух крупнейших оперных театров России - Большого и Мариинского.
В октябре в Нарве состоится сразу несколько театральных событий, в том числе спектакли фестиваля “Золотая маска в Эстонии” и балет “Лебединое озеро”. Пройдут показы в рамках кинофестиваля KinoFF, состоятся рок-фестиваль “Грачи улетели” и джазовый фестиваль IDeeJazz'19 в Нарвском колледже Тартуского университета.
Подробную афишу на октябрь можно найти на официальном городском сайте.
В октябре пройдут и два уникальных для Нарвы спортивных события. Уже на ближайших выходных в Спортхолле на ул. Раквере стартует Балтийский кубок по футзалу.
“Уровень мероприятия для нас просто сверхвысокий”, - отметил замруководителя нарвского Отдела культуры Дмитрий Вергун.
Также впервые в городе пройдет международный турнир по фехтованию на инвалидных колясках. Как рассказал тренер и организатор соревнований Александр Ларюшин, турнир пройдет с 11 по 13 октября, также в нарвском Спортхолле.
12 октября при помощи испанского посольства состоится фортепианный вечер, посвященный национальному празднику Испании. В этот день в Испании традиционно отмечают годовщину открытия Колумбом Америки в 1492 году.
Останутся в программе Осенней столицы и традиционные мероприятия. По словам Юлианны Янно из Отдела культуры, фотофестиваль “Нарвская осень” пройдет уже в 25 раз.
Столько же лет в этом году исполняется нарвскому симфоническому оркестру, которым управляет Анатолий Щура. Этой осенью запланировано выступление оркестра в Нарве совместно с музыкантами Санкт-Петербургской филармонии.
В конце октября состоится концерт нарвских национально-культурных обществ. Одному из них - обществу “Надежда” исполняется уже 35 лет.