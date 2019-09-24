Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

«Самолет совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. (...) В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», — заявили в Минобороны.