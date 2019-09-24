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Минобороны РФ опровергло нарушение воздушного пространства Эстонии

Минобороны РФ.

ФОТО: ITAR-TASS

Минобороны РФ заявило, что российский бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России не нарушал границ других государств во время планового полета над Балтикой, передает «Интерфакс».

«Самолет совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. (...) В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения», — заявили в Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что «полет российского самолета осуществлен в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля».

Ранее военные Эстонии заявили, что истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России якобы нарушил воздушную границу страны. Инцидент произошел 23 сентября в районе острова Вайндлоо.

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