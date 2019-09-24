Похищение картины Куинджи из Третьяковской галереи. ФОТО: RUSSIAN INTERNAL AFFAIRS MINISTRY / HANDOUT / EPA

Денис Чуприков, обвиняемый в похищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" из Третьяковской галереи в Москве, заявил на судебном заседании, что хотел таким образом привлечь к себе внимание.

Картина "Ай-Петри. Крым" была похищена 27 января. На следующий день полиция сообщила, что полотно нашли в Подмосковье, похититель был задержан. Им оказался 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков.

Через несколько дней после инцидента руководство Третьяковской галереи сообщило, что из музея уволили смотрительницу, которая дежурила в зале на момент похищения.

В ходе заседания Замоскворецкого суда во вторник гособвинитель потребовала приговорить Чуприкова к четырем годам колонии строгого режима, учитывая "особо дерзкий характер преступления".

Сам Чуприков полностью признал вину и рассказал, что с помощью похищения он просто хотел привлечь к себе внимание.

"Цель хищения - хайпануть. В идеале хотел вернуть картину на место и повесить, как была... Мне не дали вернуть ее обратно. ФСБ работает быстрее", - сказал он.

По словам Чуприкова, он зашел в музей в порядке общей очереди, посмотрел документальный фильм про Куинджи, а затем подошел к картине и "начал за ней наблюдать".

"В этот момент у меня появилась идея привлечь к себе внимание - снять картину и вернуть ее на следующее утро. В тот момент я понимал, что вокруг меня много посетителей", - объяснил подсудимый.

Чуприков также добавил, что сначала хотел вернуть картину сразу, но затем решил сделать это на следующее утро "по каким-то своим личным причинам". "Если бы меня остановили с картиной, я бы ее отдал", - сказал он.

Ранее адвокат Чуприкова сообщал, что изначально он признал вину частично и добровольно возместил стоимость восстановительных работ с картиной в размере 13 тысяч рублей.

Как заявляли в минкультуры, полотно, страховая сумма которого составляет 12 млн рублей, в результате похищения получило "незначительный ущерб в виде потертостей, причиненный преступником при варварской транспортировке".

Чуприкова судят по статье о хищении особо ценного предмета, повлекшем его порчу, уничтожение или разрушение (ст. 164 УК РФ). Согласно обвинительному заключению, похититель действовал, "реализуя внезапно возникший корыстный преступный умысел".