Вт, 24.09.2019
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Загадочная подлодка потревожила могилу парома "Эстония"

Parvlaev Estonia katastroofist möödub tänavu 25 aastat. 

ФОТО: Ly Menov

На месте крушения парома "Эстония" вечером в понедельник побывала подводная лодка, передает Postimees со ссылкой на погранохрану Финляндии.

Финская погранохрана и береговая охрана Западной Финляндии подозревают, что покой могилы парома был нарушен. Власти сообщают, что подводная лодка под немецким флагом приплыла ночью в понедельник к месту крушения парома "Эстония".

Судно погранохраны Турва находилось рядом с этим местом и связалось с подлодкой, призывая не тревожить могилу. Немецкий корабль Fritz Reuter, вероятно, запустил в море робота-водолаза, который был поднят поздно ночью.

По данным погранохраны, согласно информации, полученной по радио, на судне были также граждане Швеции.

Погранохрана сообщила, что задокументировала инцидент и сообщила о нем немецким властям.

Финское издание Iltasanomat связалось с заместителем начальника береговой охраны Западной Финляндии Петтери Партанен, по словам которого, серьезное нарушение произошло между в понедельник между 21:00 и 23:30.

«Подводная лодка с немецким флагом вошла в этот район. Она подошла к месту крушения парома "Эстония". Согласно нашим выводам, экипаж корабля запустил в воду робота-водолаза и поднял его поздно ночью», - сказал Партанен.

По словам Партанена, вероятно, это была документальная съемка. По данным береговой охраны, у создателей фильма не было разрешения на съемку. Партанен также признает, что неясно, может ли вообще существовать подобное разрешение.

Место крушение парома Эстония находится в международных водах. На месте крушения действует запрет на погружение и могильный покой, соответствующий договор заключен с Эстонией, Финляндией, Швецией и Польшей. Германия не присоединилась к договору о могильном покое.

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