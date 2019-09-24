Загадочная подлодка потревожила могилу парома "Эстония"

Финская погранохрана и береговая охрана Западной Финляндии подозревают, что покой могилы парома был нарушен. Власти сообщают, что подводная лодка под немецким флагом приплыла ночью в понедельник к месту крушения парома "Эстония".

Судно погранохраны Турва находилось рядом с этим местом и связалось с подлодкой, призывая не тревожить могилу. Немецкий корабль Fritz Reuter, вероятно, запустил в море робота-водолаза, который был поднят поздно ночью.

По данным погранохраны, согласно информации, полученной по радио, на судне были также граждане Швеции.

Погранохрана сообщила, что задокументировала инцидент и сообщила о нем немецким властям.

Rajavartiolaitos epäilee, että #Estonia´n hautarauhaa on rikottu Saksan lipun alla purjehtivan aluksen henkilöstön toimesta. Rajavartiolaitos on informoinut Saksan viranomaisia tapahtuneesta. Lisätietoja: puh: 010802144 pic.twitter.com/8N2PgJ7u4P — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) 24 сентября 2019 г.

Kuva Fritz Reuterin kannella näkyneestä mahdollisesta vedenalaisesta robotista, jonka epäillään liittyvän tapaukseen. Kuva on otettu Rajavartiolaitoksen helikopterista. #estonia #hautarauha pic.twitter.com/iUITm2DrbG — Merivartiosto - LSMV (@meriraja) 24 сентября 2019 г.

Финское издание Iltasanomat связалось с заместителем начальника береговой охраны Западной Финляндии Петтери Партанен, по словам которого, серьезное нарушение произошло между в понедельник между 21:00 и 23:30.

«Подводная лодка с немецким флагом вошла в этот район. Она подошла к месту крушения парома "Эстония". Согласно нашим выводам, экипаж корабля запустил в воду робота-водолаза и поднял его поздно ночью», - сказал Партанен.

По словам Партанена, вероятно, это была документальная съемка. По данным береговой охраны, у создателей фильма не было разрешения на съемку. Партанен также признает, что неясно, может ли вообще существовать подобное разрешение.