Вт, 24.09.2019
Органы ООН по правам человека неоднократно объясняли, что наш Закон о языке дискриминирующий и жесткий. Мартин Лайне

Президенты США и Польши обсудили, как остановить "Северный поток-2"

"Северный поток". Иллюстративное фото.

ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Президент США Дональд Трамп и его польский коллега Анджей Дуда обсудили возможность воспрепятствовать реализации проекта газопровода "Северный поток-2", который должен связать Россию и Германию по дну Балтийского моря. Об этом говорится в обнародованном в понедельник, 23 сентября, заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли, передает Deutsche Welle.

"Оба президента согласились, что "Северный поток-2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - подчеркивается в документе. Заявление сделано по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Как следует из документа, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. Кроме того, Трамп отметил "значительный прогресс", достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".

Лидеры обеих стран обсудили, как еще больше укрепить "и без того прочное партнерство в области обороны, безопасности и энергетики". Наконец, Трамп проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.

В конце августа  премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о готовности Варшавы к размещению американских ядерных ракет в Европе.  "Вопрос о размещении ядерных ракет средней дальности в Европе нужно... решить в рамках НАТО", - отмечал он.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ