Президенты США и Польши обсудили, как остановить "Северный поток-2"

"Оба президента согласились, что "Северный поток-2" - угроза энергетической безопасности Европы, и обсудили, как лучше остановить этот проект", - подчеркивается в документе. Заявление сделано по итогам встречи двух лидеров в Нью-Йорке, где проходит заседание Генассамблеи ООН.

Как следует из документа, президенты подписали совместную декларацию о развитии сотрудничества в области обороны. Кроме того, Трамп отметил "значительный прогресс", достигнутый по "соглашению о совместном базировании с Польшей".

Лидеры обеих стран обсудили, как еще больше укрепить "и без того прочное партнерство в области обороны, безопасности и энергетики". Наконец, Трамп проинформировал Дуду, что рассчитает в ближайшие недели объявить о принятии Польши в Программу безвизового въезда.