Прокурор: Айвару Рехе не предъявлено подозрение

В связи с поисками Айвара Рехе встал вопрос о том, может ли его поведение быть связано с делом об отмывании денег в Danske.

«Я могу подтвердить, что мы действительно общались с Айваром Рехе около года назад в ходе следствия», - сказал госпрокурор Марек Вахинг, однако он не пожелал уточнить, давал ли Рехе показания и какие следственные процедуры с ним проводились.

Однако Вахинг подтвердил, что подозрение Рехе не было предъявлено, и его исчезновение не связано с расследованием отмывания денег в банке.

Также он не захотел спекулировать о том, связано ли исчезновение Рехе c рабочим визит делегации Росфинмониторинга в Эстонию.

Айвар Рехе руководил Danske в период 2008–2015. В период 2007–2015 через эстонский филиал Danske прошло 200 млрд евро принадлежавших нерезидентам денег сомнительного происхождения. В марте этого года он сказал Postimees, что чувствует себя ответственным, но считает, что мер против отмывания денег, предпринятых Danske, было в то время достаточно.