Вт, 24.09.2019
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  • 68-летний мужчина, тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице

68-летний мужчина, тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице

Полицейская машина. Иллюстративное фото.

ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Мужчина, угрожавший женщина ножом в Кехра и тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице, не приходя в сознание, передает Postimees.

В субботу в полночь при задержании агрессивного мужчины, угрожавшего женщине ножом, полиция применила электрошок и резиновые пули. После задержания 68-летний мужчин потерял сознание и его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Сегодня вечером полиция сообщила, что мужчина умер сегодня в больнице, не приходя в сознание. «Для выяснения обстоятельств смерти возбуждено уголовное дело, в ходе которого установим, как именно действовал погибший мужчина и прибывшие на место происшествия полицейские», - написано в сообщении полиции.

Уголовное дело ведет бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.

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