68-летний мужчина, тяжело пострадавший при задержании, умер в больнице

В субботу в полночь при задержании агрессивного мужчины, угрожавшего женщине ножом, полиция применила электрошок и резиновые пули. После задержания 68-летний мужчин потерял сознание и его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Сегодня вечером полиция сообщила, что мужчина умер сегодня в больнице, не приходя в сознание. «Для выяснения обстоятельств смерти возбуждено уголовное дело, в ходе которого установим, как именно действовал погибший мужчина и прибывшие на место происшествия полицейские», - написано в сообщении полиции.