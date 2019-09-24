Бывший министр финансов Айвар Сыэрд: такой скверный бюджет можно считать исключительным

"Такой скверный бюджет исключителен. И его представление было никудышным, слова были неудачными, а большую часть информации не представили", – заявил Сыэрд новостному порталу ERR .

Особенно неудачной он считает ситуацию с инвестициями, финансированием науки, зарплатами учителей и спасателей. Если обычно инвестиции правительственного сектора измеряются миллионами евро, то в следующем году они составят всего 80 млн евро.