Вт, 24.09.2019
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  • Бывший министр финансов Айвар Сыэрд: такой скверный бюджет можно считать исключительным

Бывший министр финансов Айвар Сыэрд: такой скверный бюджет можно считать исключительным

Айвар Сыэрд.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES /

Член фракции Партии реформ, бывший министр финансов Айвар Сыэрд считает, что представленный правительством госбюджет на следующий год настолько скверный, что его можно считать исключительным, передает Rus.ERR.

"Такой скверный бюджет исключителен. И его представление было никудышным, слова были неудачными, а большую часть информации не представили", – заявил Сыэрд новостному порталу ERR.

Особенно неудачной он считает ситуацию с инвестициями, финансированием науки, зарплатами учителей и спасателей. Если обычно инвестиции правительственного сектора измеряются миллионами евро, то в следующем году они составят всего 80 млн евро.

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