Оперативный дежурный: мы надеемся найти Айвара Рехе там, где ищем сейчас

Вальдо Пыдер сказал в эфире Ringvaade, что сейчас полиция занимается так называемой версией суицида, но также рассматривается версия исчезнования Рехе. «Нужно понять, что на все это пойдет время», - отметил Пыдер.

«Однако мы надеемся найти его недалеко от дома, там, где ищем сейчаc», - сказал он.

Когда Пыдер пришел сегодня вечером студию ETV, поиски Рехе еще продолжались. «Мы хотим быстро прочесать лес. Если он там, вероятность найти его живым и здоровым, выше всего», - сказал он.