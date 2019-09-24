Оперативный дежурный: мы надеемся найти Айвара Рехе там, где ищем сейчас

Если Айвара Рехе, пропавшего экс-руководителя эстонского филиала Danske, не найдут в окрестностях его дома в Пирита, поиски придется закончить и искать его с помощью других методов, сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер, передает Postimees.
Вальдо Пыдер сказал в эфире Ringvaade, что сейчас полиция занимается так называемой версией суицида, но также рассматривается версия исчезнования Рехе. «Нужно понять, что на все это пойдет время», - отметил Пыдер.
«Однако мы надеемся найти его недалеко от дома, там, где ищем сейчаc», - сказал он.
Когда Пыдер пришел сегодня вечером студию ETV, поиски Рехе еще продолжались. «Мы хотим быстро прочесать лес. Если он там, вероятность найти его живым и здоровым, выше всего», - сказал он.
Пыдер добавил, что как только полиция и добровольцы осмотрят в Пирита большие лесные массивы и больше версий не будет, они должны будут прекратить там поиски и использовать другие методы и ждать дополнительных наводок о Рехе.