Близкие жертв парома крушения парома "Эстония" ведут тяжбу с эстонским государством

Леннарт Берглунд и Лассе Йонсен 19 декабря прошлого года обратились в Таллиннский административный суд с жалобой и просьбой установить ничтожность ответа Министерства юстиции от 19 ноября того же года, аннулировать его или установить его противоправность. Они также хотели, чтобы суд обязал правительство возобновить расследование гибели парома "Эстония" или оценить потребность в возобновлении расследования.

Еще 19 октября 2016 года Берглунд, Йонсен и другие близкие жертв и выжившие на пароме "Эстония" посредством эстонского посольства в Стокгольме подали премьер-министру Эстонии ходатайство о возбуждении нового расследования обстоятельств гибели парома.

19 ноября прошлого года Министерство юстиции ответило письмом, в котором пояснило, что государственная канцелярия 28 сентября 2017 года передала обращение министерству. Министерство ответило, что решение об обновлении административного расследования находится в компетенции правительства, а не Министерства юстиции, но, поскольку в ходатайстве не содержится новых важных обстоятельств и утверждений, которые ранее не приводились или анализировались в ходе различных расследований, министерство не считает нужным обращаться к правительству для возобновления следствия.

В преддверии заседания суд отметил, что ответчики должны будут на предварительном заседании пояснить, при каких обстоятельствах и на каких правовых основаниях адресованное премьер-министру ходатайство попало в государственную канцелярию и было ей передано в Министерство юстиции.

Главный вопрос на заседании заключался в том, было ли обращением заявлением или докладной запиской, кто должен был решать этот вопрос (правительство или министерство) и был ли он решен.

Истцы и представлявшая их Пирет Бланкин заявили, что речь идет о заявлении, что решение вопроса находится в компетенции правительства, что правительство до сих пор не решило его и потому суд должен обязать правительство решить его.

Представлявший Министерство юстиции и правительство Алар Муст заявил, что нет оснований возлагать на правительство такое обязательство. Муст также сказал, что правительство не уполномочило его ни возражать на этом заседании на жалобу, ни соглашаться с ней, и попросил отложить основное обсуждение.

Тем не менее, суд во вторник завершил обсуждение вопроса и решил, что решение будет обнародовано 24 октября. Решение будет объявлено в письменном виде и передано сторонам в электронной форме.

На заседании также обсуждалась возможность компромиссного решения. Если компромисс будет достигнут, стороны смогут проинформировать об этом суд.

Паром "Эстония" затонул в Балтийском море 28 сентября 1994 года между 0.55 и 2.03 часами. Паром шел из Таллинна в Стокгольм с 989 людьми на борту.