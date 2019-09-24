На сегодня полиция закончила поиски Айвара Рехе

«Обыскали лесной массив с помощью дронов, людей и собак. В течение сегодняшего дня в поисках участвовали более 50 чиновников полиции и добровольцев», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер.

Кроме того, полиция проверила сообщения от близких и сограждан и осмотрела водоемы в зоне поиска, но не нашла пропавшего.

«Завтра мы определимся с тактикой продолжения поисков. Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Айвара, мы по-прежнему просим звонить по номеру экстренной помощи 112», - добавил Пыдер.

По словам полиции, вчера утром в десять часов Айвар ушел из дома в Пирита-Клоостриметса. По имеющимся данным, Рехе ушел утром гулять, но к полудню не вернулся домой, близкие стали переживать и обратились в полицию. Известно, что у Рехе не было с собой мобильного телефона и поэтому его нельзя искать с помощью позиционирования.