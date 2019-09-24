На сегодня полиция закончила поиски Айвара Рехе

На сегодня полиция закончила поиски пропавшего бывшего руководителя эстонского филиала Danske Айвара Рехе в лесу рядом с его домом в 21:30, пропавший не найден, передает Postimees.
«Обыскали лесной массив с помощью дронов, людей и собак. В течение сегодняшего дня в поисках участвовали более 50 чиновников полиции и добровольцев», - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Вальдо Пыдер.
Кроме того, полиция проверила сообщения от близких и сограждан и осмотрела водоемы в зоне поиска, но не нашла пропавшего.
«Завтра мы определимся с тактикой продолжения поисков. Если у кого-то есть информация о возможном местонахождении Айвара, мы по-прежнему просим звонить по номеру экстренной помощи 112», - добавил Пыдер.
По словам полиции, вчера утром в десять часов Айвар ушел из дома в Пирита-Клоостриметса. По имеющимся данным, Рехе ушел утром гулять, но к полудню не вернулся домой, близкие стали переживать и обратились в полицию. Известно, что у Рехе не было с собой мобильного телефона и поэтому его нельзя искать с помощью позиционирования.
Рост Рехе 180 см, у него короткие волосы с проседью. Он может быть одет в черную спортивную кофту, черные спортивные штаны с надписью Collistar и обут в черные кроссовки с белой подметкой.