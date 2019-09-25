Бергман и Кончаловский о трудностях супружеской жизни

Картина легендарного шведского режиссера «Сцены из супружеской жизни» вышла на экраны в 1974 году, а одноименный мини-сериал — годом раньше. В центре сюжета — Марианна и Юхан — на первый взгляд, образцовая семейная пара, отношения которой — кадр за кадром — разрушаются на глазах. «Сцены» — это по-чеховски простая история, проникнутая глубиной, психологизмом и завуалированной горькой иронией. Как и в остальных своих фильмах, Бергман не пытается сделать ее поинтереснее, позанимательнее — у него лишь бытовой диалог, как в обычной жизни, и совсем нет музыки.

Бракованный союз по-русски

Бергмановская история универсальна, она вне эпохи и социального контекста и могла приключиться с кем и где угодно: с Марианной и Юханом в Швеции, с Мариной и Иваном в России или с Мерили и Яном в Эстонии. Андрей Кончаловский, переосмыслил сюжет и перенес его в Москву 90-х годов. Спектакль Кончаловского, как и фильм Бергмана, разбит на шесть сцен. Между ними в постановке идет нарезка видеокадров, визуальный концентрат той эпохи — Ельцин на броневике, оборона Белого Дома, новый российский флаг; калейдоскоп всем знакомых лиц и поп-хиты тех лет — «Игрушка» Аллегровой, «Атлантида» Киркорова, «Что такое осень» ДДТ.

«В моем светлом будущем были джинсы и рок-н-ролл, а в твоем — коммунизм», — говорит Иван жене.

Режиссер не ограничился внешними атрибутами того периода — атмосферой и переживаниями 90-х пропитан весь спектакль. Советский Союз развалился, брак героев трещит по швам, и неудовлетворенность семейной жизнью переплетается с неуверенностью в завтрашнем дне и необходимостью приспосабливаться к новым реалиям. «В моем светлом будущем были джинсы и рок-н-ролл, а в твоем — коммунизм», — говорит Иван жене, а в другой сцене с горечью отмечает, что вместе с долларом пришла истина в последней инстанции: время — деньги. Так, у персонажей Кончаловского оказывается вдвое больше поводов для рефлексии, чем у героев Бергмана, а история, задуманная как семейная драма, обретает особую динамику.

Именно тут звучит пронзительное бергмановское: «Мы эмоционально безграмотны... Мы выучили математические формулы наизусть, но никто не научил нас понимать душу человека».

Первые «супружеские сцены» спектакля герои проводят в скромной московской квартире — за кухонным столом или на диване, перед телевизором, и в основном выясняют отношения. В сцене «Безграмотные» они оказываются в рабочем кабинете Ивана с протекающим потолком, письменном столом, книжной полкой и диваном. Именно тут звучит пронзительное бергмановское: «Мы эмоционально безграмотны... Мы выучили математические формулы наизусть, но никто не научил нас понимать душу человека».

История Марины и Ивана, которые любили, да свой брак не сохранили

Марина и Иван во многом отличаются от своих шведских прототипов. У них нет детей, они принципиально их не хотят. Марина (Юлия Высоцкая), жеманная, всем недовольная и приземленная — ее мечты не простираются дальше «Турции, шубы и неба в алмазах». Ивана же (Александр Домогаров), такого же уставшего и даже циничного, как и Юхан, наоборот, больше волнуют глобальные и философские вопросы.

В финале на сцене царит полутьма, разбавленная лишь красноватым светом камина. И хотя герои Кончаловского, в отличие от бергмановских, даже в начале не кажутся гармоничной или хоть сколько-то счастливой парой (разве что в их воспоминаниях), в последнем эпизоде — «Среди ночи, в темном доме, где-то на краю света» — они производят совершенно иное впечатление, нежели Марианна и Юхан. Взгляд Бергмана на человека более пессимистичен, в его финальной сцене присутствует толика абсурда и горькой иронии; в спектакле же появляется ощущение чуть ли не хеппи-энда — Марина и Иван все еще любят друг друга и впервые, пусть и слишком поздно, приходят к взаимопониманию.