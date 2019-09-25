Евгений Осиновский: представленный правительством законопроект по гражданству является издевкой

В парламенте в понедельник прошел первое чтение законопроект, который обещает ходатайствовать о гражданстве без сдачи экзамена детям, у которых один родитель без гражданства, второй – гражданин России. При этом в действительности эти дети до достижения ими совершеннолетия гражданами Эстонии стать тем не менее не могут. Все из-за того, что проект содержит требование, согласно которому ребенок должен сначала отказаться от гражданства РФ, однако по законодательству России сделать это невозможно.

По оценке Осиновского, речь идет о недопустимом издевательстве над людьми. «Министр внутренних дел называет этот проект "актом доброй воли" по отношению к русскоязычным жителям. И я полностью согласен с тем, что живущие в Эстонии дети могли бы расти гражданами Эстонии. Но если углубиться в детали проекта, то становится ясно, что "акт доброй воли" является ни чем иным, как свинством. Поскольку российское законодательство не позволяет освобождать этих детей от гражданства до достижения ими совершеннолетия, то возникает абсурдная ситуация в стиле Кафки, о чем говорила и [канцлер юстиции] Юлле Мадизе: ребенок вместе с родителем идет в Департамент полиции и погранохраны и платит госпошлину в размере 13 евро, чтобы подать ходатайство о гражданстве. Правительство за подписью Юри Ратаса издает распоряжение предоставить ребенку гражданство. Но решение правительства вступит в силу только после того, как ребенок принесет справку о том, что он освобожден от гражданства России. Но такую справку ребенок не может принести по независящим от него причинам, поскольку российское законодательство не позволяет лицам до 18 лет отказываться от гражданства РФ», – пояснил Осиновский.

По его словам, это решать парламенту Эстонии – предоставить данным детям гражданство в упрощенном порядке, или нет. «Если принимается решение, что мы хотим этой группе предоставить гражданство в упрощенном порядке, то это должно быть сделано достойно», – подчеркнул Осиновский.

«Ситуации в стиле Кафки порождают небольшую затаенную обиду, которая постепенно приводит не к более сплоченному обществу, о котором говорил господин Хельме, а как раз наоборот – уже к большой обиде», – отметил он.