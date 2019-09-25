Рейтинги: рост поддержки Центристской партии приостановился

Согласно опросам, проведенным в период с 27 августа по 23 сентября, за реформистов сейчас готовы проголосовать 35,1% избирателей. Таким образом с момента проведения предыдущего опроса поддержка Партии реформ выросла на 0,7%.

На второй строчке расположилась Центристская партия (23,3%). На протяжении последних шести недель ее поддержка постоянно росла, но теперь пошла на спад. По сравнению с прошлой неделей число сторонников партии снизилось на 0,6%.