Ср, 25.09.2019
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УЕФА создал Лигу конференций

Президент УЕФА Александер Чеферин.

ФОТО: ARIS MESSINIS/AFP

Турнир будет носить название Лига конференций и стартует с 2021 года, передает Sports.ru.

Сообщается, что Лига позволит большему количеству европейских клубов принять участие в матчах на международной арене.  Более детальный регламент соревнования УЕФА планирует представить в самое ближайшее время. По первоначальным данным Лига конференций планируется для стран, которые занимают в рейтинге УЕФА места с 16-го по 55-е. Одновременно с введением третьего еврокубка будет уменьшено количество участников Лиги Европы с 64 до 32.

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