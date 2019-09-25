УЕФА создал Лигу конференций

Сообщается, что Лига позволит большему количеству европейских клубов принять участие в матчах на международной арене. Более детальный регламент соревнования УЕФА планирует представить в самое ближайшее время. По первоначальным данным Лига конференций планируется для стран, которые занимают в рейтинге УЕФА места с 16-го по 55-е. Одновременно с введением третьего еврокубка будет уменьшено количество участников Лиги Европы с 64 до 32.