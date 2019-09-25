Время или деньги: нарушителей скоростного режима будут наказывать по-новому

«Очень многие интервью начинались со слов о том, что человек называл себя порядочным участником движения. Затем в ходе интервью с этими порядочными водителями выяснялось, что они действительно редко получают штрафы, а также их редко останавливала полиция. В то же время они утверждали, что в превышении скорости в черте города на 5-10 км/ч нет ничего плохого. А на шоссе, по их мнению, можно и вовсе превышать на 20 км/ч», - сказала менеджер по проектам инновационной команды Хелелин Таммсаар.

Таммсаар добавила, что люди не считают себя нарушителями в ситуации, когда все окружающие поступают точно так же. Действуют согласно социальным нормам и следуют за потоком. По этой причине члены инновационной команды убедились в том, что окружение оказывает на человека ощутимое влияние.

«Если нам удается остановить одного человека и побудить людей снизить скорость — не является самым оптимальным и безопасным решением. Надо заняться потоком», - сказала Аббен, а также добавила, что когда водители попадают за границу, то довольно быстро они начинают ездить, ориентируясь на местные нормы. В качестве примера она привела водителей, которые ездят по Швеции и Финляндии. По их словам, в Эстонии они превышают скорость, а за границей соблюдают правила.

Вместо денег время и позор

По словам Каземетса, из общения с водителями вскрылись обстоятельства, которые действительно раздражали людей больше штрафа. Ими оказались время, которое приходилось терять в процессе заполнения полицейского протокола, а также чувство стыда, что водителя мог увидеть кто-то из знакомых. Тут и родилась идея с успокоительной остановкой.

Аабен сообщила, что в ближайшие недели полиция будет использовать данный метод. Когда полиция останавливает превысившего скорость водителя, ему на выбор предложат два варианта: оплатить штраф, либо остаться стоять на обочине какое-то время. То есть расплатиться своим временем.

По словам Каземетса, в случае превышения скорости до 20 км/ч нарушителю придется думать о своем поведении в течение 45 минут. Если скорость превышена на 21-40 км/ч, то остановка продлится около часа. В случае более существенного превышения скорости будет применяться обычное наказание в виде штрафа и начатого производства. Каземетс подчеркнул, что использовать успокоительную остановку могут лишь те водители, которые ранее не попадались на нарушении скоростного режима. Если человек уже имел опыт общения с полицейскими, ему придется оплатить штраф.

Время остановки выбрано специально таким продолжительным, чтобы это одновременно оказало влияние на водителя, но в то же время не превысило болевой порог. «Мы довольно долго высчитывали количество минут, которое может оказать влияние на водителя. Если остановка будет слишком короткой, то водитель попытается наверстать потерянное время, поэтому вероятность превышения скорости возрастает еще больще», - заявила Аабен.

В конечном итоге решение было принято на основании ответов 400 людей, по мнению которых, вполне справедливо прождать у дороги 45-60 минут вместо оплаты штрафа.

По словам Таммсаар, команда специалистов пришла к заключению, что в глазах общественности дорожное движение — это сфера, где полиция как будто беспочвенно мешает их ежедневной жизни. А штраф за небольшое превышение скорости люди воспринимают как издевку.