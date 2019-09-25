Ср, 25.09.2019
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На следующих Олимпиадах Россию снова могут лишить флага и гимна

На ОИ-2018 россияне выступали без флага и гимна, именуясь "Олимпийскими атлетами из России"

ФОТО: KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая прокомментировала ситуацию с возможным отстранением РУСАДА из-за несоответствий в базе московской лаборатории.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) назначило российской стороне трехнедельный срок на объяснение несоответствий.

«Свой отчет отдел расследований направляет в комитет по соответствию WADA, а комитет по соответствию, получив данные, дает рекомендации исполкому WADA.

Очень вероятен так называемый ускоренный процесс, который прописан в п.9.5 Стандарта по соответствию. Будет вынесено решение по соответствию базы данных московской лаборатории, который применит исполком WADA.

У нашей страны был опыт, когда РУСАДА было в статусе несоответствия. Сборная участвовала в Олимпиаде в Корее под нейтральным флагом. Как минимум этот опыт уже применим.

На основании этого мы можем рассчитывать на нейтральный статус на следующих Олимпиадах в случае негативного развития событий», – сказала Пахноцкая агентству РБК.

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