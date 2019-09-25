Европейские футбольные чиновники пощадили сборную Эстонии

Согласно новому постановлению, с сезона 2020/21 лиги А, В и С будут состоять из 16 сборных, тогда как в лиге D сыграет семь сборных. Команды будут распределены по лигам согласно их положению в Лиге наций-2018/19. Таким образом сборная Эстонии по футболу избежала вылета в лигу D, куда она должна была попасть по спортивному принципу, заняв последнее место в своей группе.