Ср, 25.09.2019
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  • Недовольные своими зарплатами учителя вновь заявили о возможности забастовки

Недовольные своими зарплатами учителя вновь заявили о возможности забастовки

Кошелек с деньгами. Фото иллюстративное

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Представители Эстонского союза работников образования и правительство приступают к переговорам по зарплатам учителей.

Председатель правления союза Реэмо Волтри заявил, что сегодня зарплата учителя по сравнению с другими профессиями, которые требуют высшего образования, значительно ниже, и если она не увеличится в следующие 4 года, то средняя ставка педагога со степенью магистра упадет на уровень 2012 года, пишет Rus.ERR.

По словам Волтри, преподаватели готовы даже бастовать, если их требования не будут выполнены: "Правительство решило заморозить зарплаты учителей на следующие 4 года, что отбрасывает нас в 2012 год, когда ставка преподавателей составляла 73% от средней по стране. В той ситуации учителя были вынуждены бастовать".

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