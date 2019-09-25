Недовольные своими зарплатами учителя вновь заявили о возможности забастовки

Председатель правления союза Реэмо Волтри заявил, что сегодня зарплата учителя по сравнению с другими профессиями, которые требуют высшего образования, значительно ниже, и если она не увеличится в следующие 4 года, то средняя ставка педагога со степенью магистра упадет на уровень 2012 года, пишет Rus.ERR .

По словам Волтри, преподаватели готовы даже бастовать, если их требования не будут выполнены: "Правительство решило заморозить зарплаты учителей на следующие 4 года, что отбрасывает нас в 2012 год, когда ставка преподавателей составляла 73% от средней по стране. В той ситуации учителя были вынуждены бастовать".