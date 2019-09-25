Ср, 25.09.2019
Хотелось бы надеяться, что государство выполнит тогда свой долг. Меэлис Павел

В Конгрессе США объявили о начале процедуры импичмента Трампа

2

Дональд Трамп.

ФОТО: Alex Brandon / AP

В США разгорелся скандал из-за телефонного разговора президентов США и Украины. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала звонок Трампа нарушением его конституционных обязанностей, пишет DW.com.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник, 24 сентября, объявила о начале процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Поводом для подобного шага послужил скандал, разгоревшийся из-за телефонного разговора Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским 25 июля. "Никто не стоит выше закона", - подчеркнула представительница Демократической партии. Она назвала звонок Трампа нарушением его конституционных обязанностей.

Президента США обвиняют в оказании давления на украинского коллегу во время беседы. По версии демократов, администрация Трампа могла заморозить перечисление военной помощи, предназначавшейся в рамках Инициативы по поддержке безопасности Украины, чтобы усилить давление на Киев. В частности, Трамп якобы просил начать в Украине расследование против бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который намерен конкурировать с действующим президентом на следующих выборах в ноябре 2020 года, и его сына Хантера.

Адвоката Трампа интересуют поездки Джо Байдена в Украину

Ряд американских СМИ ранее сообщили, что глава государства в разговоре с Зеленским неоднократно призывал того оказать содействие личному адвокату Трампа Рудольфу Джулиани. По данным издания The New York Times, адвокат Трампа хочет выяснить, могли ли поездки бывшего вице-президента Соединенных Штатов в Украину быть связаны с деловыми интересами его родственника. Хантер Байден весной 2014 года вошел в совет директоров частной украинской нефтегазовой компании Burisma.

Незадолго до заявления Пелоси Джозеф Байден назвал действия Трампа "злоупотреблением властью", которые "подрывают национальную безопасность" Соединенных Штатов.

Сам глава государства, отвергший обвинения в оказании давления на Зеленского, спустя несколько дней после разгоревшегося скандала дал разрешение на публикацию "полной, рассекреченной и неотредактированной стенограммы" телефонного разговора. "Вы увидите, что звонок был очень дружелюбным", - отметил он.

Читать также

Актуально

Эстония

Читать также

НАВЕРХ