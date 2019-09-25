Ср, 25.09.2019
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Фото: квартира в скандинавском стиле в тихом центре Таллинна

ФОТО: City24

На тихой улочке в центре Таллинна ждет новых хозяев симпатичная квартира с милым скромным дизайном, пишет Postimees

Трехкомнатная квартира площадью 72,6 квадратных метров - в самом деле уютна, приятна и в то же время скромна. Обставив ее другой мебелью, новый собственник может создать жилье в своем стиле, но квартира, какой мы ее видим на фотографиях, является образчиком скандинавского стиля с эстонским акцентом. 

ФОТО: City24

Трехкомнатная квартира состоит из открытой кухни-гостиной, спальни и еще одной комнаты, а также просторной ванной с баней. 

ФОТО: City24

Безусловным плюсом является наличие сразу трех балконов. Коммунальные расходы, как считает продавец, вполне приемлемы: в самые холодные зимние месяцы они не превышают 200 eвро. 

ФОТО: City24

Подробная информация о квартире и много фотографий находятся на странице портала недвижимости City24.

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