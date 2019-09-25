Фото: квартира в скандинавском стиле в тихом центре Таллинна

Трехкомнатная квартира площадью 72,6 квадратных метров - в самом деле уютна, приятна и в то же время скромна. Обставив ее другой мебелью, новый собственник может создать жилье в своем стиле, но квартира, какой мы ее видим на фотографиях, является образчиком скандинавского стиля с эстонским акцентом.