Руководитель Maxima: Lidl цены не снизит

- Вы 18 лет проработали в Maxima. Что удерживает вас в фирме?

- В основном вызов. Я начинал торговым директором, а теперь работаю здесь. Эстония – это вторая страна, где я являюсь исполнительным директором Maxima.

- Почему вы решили приехать в Эстонию?

- Сначала я ездил с четырехлетним договором руководить Maxima в Болгарии. Этот срок закончился и в это время с поста руководителя эстонского отделения ушел Марко Пыдер. Поэтому место предложили мне.

- В чем основные различия между эстонским и болгарским розничными рынками?

- Рынки совершенно разные. Во-первых, если говорить о современной торговле, то в Болгарии он составляет лишь половину рынка. Здесь – почти 90 процентов. В Болгарии по-прежнему много маленьких частных фирм и открыты рынки.

Второе большое различие заключается в покупательских привычках: болгары хотят поговорить с продавцом, а потому там много прилавков. Эстонцам нравится самим выбирать товар. Конечно, есть различие и в категориях товаров, например, свежие продукты в Болгарии популярнее, они составляют почти половину продаж. Тут продажи свежих продуктов меньше.

Конечно, есть отличие и в том, что в Болгарии много местных овощей и фруктов.

- Рыночная доля Maxima в Эстонии составляет 18,6 процента, и по этому показателю вы занимаете второе место. Есть ли у вас план обойти Coop? Это вообще возможно?

- В Эстонии мы занимаем крепкое второе место. Мы растем, и Coop тоже растет. Мы хотим сохранить второе место, но у нас нет амбиций стать первыми. Конечно, мы хотим расти, но через магазины нового формата, например, расширение экспресс-магазинов и уже имеющихся торговых точек.

- Экспресс-магазины становятся все популярнее. Почему?

- Меняются потребительские привычки. Товар хотят здесь и сейчас. У людей больше нет так много времени. Так происходит не только в Эстонии, так происходит и в других местах. Сейчас здесь бум открытия экспресс-магазинов.

- Недавно Prisma сообщила, что у нее есть план агрессивного расширения в Таллинне. Многие другие магазины высказали мнение, что это не кажется вероятным и речь просто идет о торговых разговорах. Что думаете вы?

- Прежде всего, я скажу, что я не хочу говорить о конкурентах, но да, я слышал эти разговоры.

Я думаю, что расширяются все. За этим интересно наблюдать, поскольку рынок созрел. Если посмотреть на количество квадратных метров розничных сетей на душу населения, то Эстония занимает одно из ведущих мест в Европе, но все всё равно расширяются. Я не верю, что и в следующем году кто-то завершит расширение.

- О Prisma давно говорят, что сеть скорее продадут. Может ли это произойти в ближайшее время?