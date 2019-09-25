Руководитель Maxima: Lidl цены не снизит

Новый руководитель эстонского отделения Maxima Эдвинас Волкас рассказал, что приход немецкой сети дешевых магазинов Lidl не съест никого на розничном рынке Эстонии и не внесет существенных изменений в уровень цен, поскольку эстонцы предпочитают отечественные товары заграничным, пишет Postimees.
- Вы 18 лет проработали в Maxima. Что удерживает вас в фирме?
- В основном вызов. Я начинал торговым директором, а теперь работаю здесь. Эстония – это вторая страна, где я являюсь исполнительным директором Maxima.
- Почему вы решили приехать в Эстонию?
- Сначала я ездил с четырехлетним договором руководить Maxima в Болгарии. Этот срок закончился и в это время с поста руководителя эстонского отделения ушел Марко Пыдер. Поэтому место предложили мне.
- В чем основные различия между эстонским и болгарским розничными рынками?
- Рынки совершенно разные. Во-первых, если говорить о современной торговле, то в Болгарии он составляет лишь половину рынка. Здесь – почти 90 процентов. В Болгарии по-прежнему много маленьких частных фирм и открыты рынки.
Второе большое различие заключается в покупательских привычках: болгары хотят поговорить с продавцом, а потому там много прилавков. Эстонцам нравится самим выбирать товар. Конечно, есть различие и в категориях товаров, например, свежие продукты в Болгарии популярнее, они составляют почти половину продаж. Тут продажи свежих продуктов меньше.
Конечно, есть отличие и в том, что в Болгарии много местных овощей и фруктов.
- Рыночная доля Maxima в Эстонии составляет 18,6 процента, и по этому показателю вы занимаете второе место. Есть ли у вас план обойти Coop? Это вообще возможно?
- В Эстонии мы занимаем крепкое второе место. Мы растем, и Coop тоже растет. Мы хотим сохранить второе место, но у нас нет амбиций стать первыми. Конечно, мы хотим расти, но через магазины нового формата, например, расширение экспресс-магазинов и уже имеющихся торговых точек.
- Экспресс-магазины становятся все популярнее. Почему?
- Меняются потребительские привычки. Товар хотят здесь и сейчас. У людей больше нет так много времени. Так происходит не только в Эстонии, так происходит и в других местах. Сейчас здесь бум открытия экспресс-магазинов.
- Недавно Prisma сообщила, что у нее есть план агрессивного расширения в Таллинне. Многие другие магазины высказали мнение, что это не кажется вероятным и речь просто идет о торговых разговорах. Что думаете вы?
- Прежде всего, я скажу, что я не хочу говорить о конкурентах, но да, я слышал эти разговоры.
Я думаю, что расширяются все. За этим интересно наблюдать, поскольку рынок созрел. Если посмотреть на количество квадратных метров розничных сетей на душу населения, то Эстония занимает одно из ведущих мест в Европе, но все всё равно расширяются. Я не верю, что и в следующем году кто-то завершит расширение.
- О Prisma давно говорят, что сеть скорее продадут. Может ли это произойти в ближайшее время?
- Сложно сказать. У всех дела идут хорошо. Все расширяются и появляются новые. Таким образом, у рынка есть потенциал, и я не думаю, что кто-то закроется или решит продать свое дело.
- А кто-то купил бы? Maxima, например, поступало предложение?
- (Думает.) Ну, в те два месяца, что я тут работаю, таких предложений не поступало.
- Lidl скупает недвижимость по всей Эстонии и все молча готовятся к их открытию. Изменит ли и каким образом новая розничная сеть ситуацию на рынке?
- Начнем сначала. Во-первых, мне приятно, что Lidl приходит в Эстонию. Они принесут конкуренцию, поэтому все должны напрячься и, в итоге, выиграет потребитель. Я не думаю, что кто-то закроется, когда они придут. Никто не закроет двери, поскольку у всех здесь своя концепция, а у Lidl другая концепция.
Я конкурировал с Lidl в Болгарии. Знаю их бизнес-модель и их сильные и слабые стороны. Они возьмут свою часть в Эстонии, но их концепция совершенно иная. У них есть свои торговые марки, и они особо не торгуют местным товаром. То есть, да, свою долю рынка они захватят, но я считаю, что локальность для эстонцев важнее, этого Lidl не предлагает, а потому никто из имеющихся игроков не выпадет.
- А как новая дешевая сеть повлияет на цены?
- Кто сказал, что Lidl дешевая?
- Все, и сама Lidl.
- Я не могу сказать, что будет в Эстонии, но могу сказать, что было в Болгарии. Они не являлись лидерами в плане дешевизны. Когда я слышу разговоры о том, что Lidl снизит цены, то я в это не верю.
- Кроме клиентов, розничные цены конкурируют и за работников. Как сейчас дела с поиском работников?
- Очень сложно. Мы инвестируем в работников и учим их говорить по-эстонски. Мы считаем, что обслуживающий персонал должен знать два языка: русский и эстонский. Наша задача обучить обоим.
- Кажется, что эстонцы слишком критичны по отношению к тем работникам по обслуживанию, которые не говорят чисто на государственном языке.
- Возможно. Я не могу сказать, нормально ли это. Если ты живешь в Эстонии и говоришь на местном языке, то предполагаешь, что обслуживании будет эстоноязычным.
- Если от работника по обслуживанию требовать знание двух языков, то нужно и доплачивать. Как вы справляетесь с конкуренцией в качестве плательщика зарплаты?
- Зарплаты растут год от года. Конечно, и Maxima должна поднимать зарплаты. Это ясно.
Если говорить о конкуренции, то зарплата не является единственной. Также важны рабочая нагрузка, а также бонусы и премии. Мы, например, предлагаем работникам магазинов бесплатный обед.
- Как сделать работу обслуживающего персонала привлекательной?
- Я не думаю, что работа по обслуживанию вообще не популярна. Все не могут создать свое предприятие или работать в ИТ-секторе, для каждого где-то есть свое место. Я думаю, что места в обслуживающем секторе популярны. Особенно в Эстонии, где уровень зарплат не такой низкий. Тут вполне можно прожить на зарплату кассира.
- Можно ли сделать карьеру в Maxima? Были ли у вас случаи, когда кассир поднимался до места руководителя?
- Конечно, были. У нас есть кассиры, которые теперь работают в конторе. Это возможно и мы это поддерживаем. У нас большая структура, которая упрощает карьерный рост. Я и сам поднялся по карьерной лестнице.
- Prisma открыла в Таллинне два магазина, которые работаю постоянно. Что вы думаете об этой концепции?
- И в Болгарии, и в Литве в центре города всегда были магазины, которые открыты 24/7. Тут такой является Prisma. Это хорошо для клиентов иметь хотя бы одну возможность, чтобы сходить в магазин ночью, но я не думаю, что нужно больше таких магазинов, поскольку Таллинн не очень большой. Maxima не будет открывать круглосуточные магазины.
- Кассы самообслуживания, при которых кассиры вообще не нужны?
- Я думаю, что эстонцам нравятся кассы самообслуживания, но всем нравится хорошее обслуживание. В Болгарии только в прошлом году открылся магазин, в котором есть кассы самообслуживания. Тут они очень распространены, но я не думаю, что в какой-то момент продавцы действительно исчезнут. Какой-то человеческий контакт будет всегда.
Эдвинас Волкас
С 2001 года занимал в Maxima Grupė различные должности.
2001-2003 - коммерческий директор литовского отделения Maxima;
2003-2014 - директор по закупкам Maxima Grupė;
2014-2015 - руководитель по развитию латвийского отделения Maxima;
2015-2019 - исполнительный директор отделения Maxima в Болгарии;
Начиная с 16 июля этого года – исполнительный директор эстонского отделения Maxima.