"Отечество": Банк Эстонии должен проанализировать влияние II пенсионной ступени на экономику

По словам председателя фракции "Отечество" Прийта Сибуля, выступления представителей центробанка пока оставляют впечатление, что Банк Эстонии проанализировал только последствия превращения второй пенсионной ступени в добровольную, а не изменения всей пенсионной системы в целом.

«По мнению фракции "Отечество", необходимо провести анализ всей пенсионной системы. Банк Эстонии должен дать оценку тому, каким образом выведение из экономики страны почти 4 млрд евро сказалось на росте нашей экономики и на уровне зарплат жителей Эстонии», - подчеркнул Сибуль в переданном BNS пресс-релизе.

«Мы не должны упускать из виду то обстоятельство, что создание второй пенсионной ступени в начале 2000-х совпало с периодом, когда десятки тысяч молодых людей покинули Эстонию. Кроме того, принятое тогда решение учредить вторую пенсионную ступень оказывает влияние на жизнь и нынешнего поколения пенсионеров», - добавил он.