Ср, 25.09.2019
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"Отечество": Банк Эстонии должен проанализировать влияние II пенсионной ступени на экономику

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Пенсионеры. Иллюстративное фото.

ФОТО: Vladimir Smirnov / Vladimir Smirnov/TASS

Банк Эстонии должен проанализировать, каким образом вторая пенсионная ступень до сего времени влияла на экономику страны и на нынешний уровень пенсий — с таким предложением к президенту Банка Эстонии обратилась фракция партии "Отечество" в Рийгикогу.

По словам председателя фракции "Отечество" Прийта Сибуля, выступления представителей центробанка пока оставляют впечатление, что Банк Эстонии проанализировал только последствия превращения второй пенсионной ступени в добровольную, а не изменения всей пенсионной системы в целом.

«По мнению фракции "Отечество", необходимо провести анализ всей пенсионной системы. Банк Эстонии должен дать оценку тому, каким образом выведение из экономики страны почти 4 млрд евро сказалось на росте нашей экономики и на уровне зарплат жителей Эстонии», - подчеркнул Сибуль в переданном BNS пресс-релизе.

«Мы не должны упускать из виду то обстоятельство, что создание второй пенсионной ступени в начале 2000-х совпало с периодом, когда десятки тысяч молодых людей покинули Эстонию. Кроме того, принятое тогда решение учредить вторую пенсионную ступень оказывает влияние на жизнь и нынешнего поколения пенсионеров», - добавил он.

В своем обращении фракция предлагает Банку Эстонии проанализировать также и вероятные риски, которые могут постигнуть экономику страны и фонды второй пенсионной ступени в ближайшие десятилетия.

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