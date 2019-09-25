Департамент: мошенники пытаются проникнуть в дома под видом спасателей-инспекторов

Спасательный департамент обращает внимание, что консультирующие жильцов в сфере безопасности на дому спасатели, инспекторы или другие служащие департамента всегда представляются по имени и показывают служебное удостоверение. Спасатели одеты в узнаваемую защитную одежду и другие служащие — в полевую форму с нарукавной эмблемой. Передвигаются как правило на красных машинах с эмблемой Спасательного департамента.

В случае сомнения всегда следует спрашивать служебное удостоверение и сразу сообщать Спасательному департаменту или полиции о липовых инспекторах. Вдобавок Спасательный департамент сообщает, что у проводящих консультации на дому спасателей-добровольцев есть именное удостоверение добровольца. В случае сомнения всегда можно позвонить по номеру 1524 и узнать, работает ли на самом деле в Спасательном департаменте работник, им представившийся. Кроме того, можно попросить показать из окна служебную машину с эмблемой Спасательного департамента.